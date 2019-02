Catalunya en Comú no pagarà la defensa de Nuet a la causa de l'1-O

El líder d'EUiA i diputat de Catalunya en Comú Podem, Joan Josep Nuet, és l'únic processat no independentista al judici de l'1-O. L'acusació demana per al dirigent dels comuns, que serà finalment jutjat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, una multa de 30.000 euros i inhabilitació d'un any i vuit mesos per desobediència. Fins ara, ha estat EUiA qui ha assumit el cost de la seva defensa. A partir de dilluns, es posarà en marxa una campanya de suport al dirigent dels comuns i per recollir fons per a la seva defensa.Les versions són contraposades. L'entorn de Nuet assegura que ni Catalunya en Comú ni en el seu dia el grup parlamentari de Catalunya Sí que es Pot s'han ofert a assumir-ne el cost. Tot i això, fonts del partit afirmen que se li ha ofert "qualsevol ajut per al procés, tant econòmica com d'acompanyament". Nuet, però, assegura que encara la campanya sense retrets a la formació i com una manera de fer partícip de la situació els ciutadans i de promoure la participació.A la roda de premsa del dilluns, la Fundació Alternativa, vinculada a EUiA, presentarà la campanya de suport a Nuet en un acte en el qual també hi intervindrà la diputada Elisenda Alamany. S'espera que en aquest acte al Col·legi de Periodistes hi assisteixin també dirigents de la cúpula dels comuns. Catalunya en Comú ha assegurat que participarà de les mobilitzacions en contra del judici i en defensa dels presos polítics i la presidenta del grup parlamentari, Jéssica Albiach, ha afirmat que el partit serà "proactiu" a l'hora de promoure actes propis. L'entorn de Nuet, però, insisteix que ni el partit ni el grup han ofert sufragar els costos de la defensa.Fins ara, ha estat EUiA qui ha pagat els milers d'euros que suposen els desplaçaments, hotels, advocats i procuradors. La causa de l'1-O processa Nuet per la participació que va tenir com a membre de la mesa presidida per Carme Forcadell a l'hora de tramitar, perquè fossin debatudes en el ple del Parlament, la llei del referèndum i la llei de desconnexió, així com resolucions sobiranistes malgrat les advertències prèvies del Tribunal Constitucional.L'actuació de Nuet ja va provocar divisions dins de l'antiga Catalunya Sí que es Pot encapçalada per Lluís Rabell, unes tensions que es van exhibir durant la votació de la declaració d'independència. Ara, el líder d'EUiA és una de les veus crítiques amb la direcció de Catalunya en Comú encapçalada per Ada Colau i juntament amb Elisenda Alamany impulsen la plataforma Sobiranistes, que ha carregat contra el nou rumb del partit des de que Xavier Domènech va plegar.Sobiranistes ha fet públic aquest divendres un comunicat en el qual expressa el seu rebuig a un judici "clarament polític" i que evidencia "la vulneració dels drets democràtics més fonamentals". També carreguen contra la "nefasta actuació" del govern de Pedro Sánchez, ja que consideren que "segueix el camí marcat pel govern de Mariano Rajoy" negant el referèndum per decidir el futur de Catalunya. "Reclamem a l'advocacia de l'estat i la fiscalia general que retirin les acusacions per tancar, definitivament, la via de la judicialització de la política", demanen. Els sobiranistes crítics també han fet una crida a secundar les mobilitzacions convocades per denunciar el judici i a participar a la campanya "Jo acuso" promoguda per Òmnium.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor