VÍDEOS L'emocionant comiat de Joan Bonanit just abans que els presos marxessin cap a Madrid

Amb un nus a l’estómac i amb el cor encongit us dic fins aviat. Ens veiem a Madrid. Us estimo! #FreeTothom #Absolució pic.twitter.com/fafQVwivYX — Joan #BonaNit (@Joan_BonaNit) 1 de febrer de 2019

ULTIM BONA NIT A LLEDONERS! Moltes emocions, molta rabia i moltes llàgrimes! pic.twitter.com/xMLlPvZ0Y1 — Ja N'hi Ha Prou (@JaNhiHaProu2) 31 de gener de 2019

Joan Bonanit s'ha acomiadat dels presos polítics per última vegada i ho ha fet molt acompanyat i més emocionat que mai. "Amb un nus a l'estómac", "llàgrimes" i "fins aviat" són alguns dels missatges més repetits entre els assistents al comiat dels presos polítics a Lledoners.Els presos polítics s'han acomiadat amb missatges publicats a Twitter entre aquest dijous al vespre i divendres al matí, abans del trasllat a Madrid per encarar el judici de l'1-O. L'exconsellera Dolors Bassa assegura que va cap a la cita judicial "ferma i segura" per defensar la democràcia, mentre Carme Forcadell, Quim Forn i Jordi Turull han agraït l'escalf rebut. Oriol Junqueras ha subratllat que lluitaran per l'absolució, i Raül Romeva ha reivindicat el "pacifisme". Jordi Cuixart s'ha mostrat disposat a aprofitar el judici per "acusar l'Estat". L'exconseller Josep Rull ha dit que s'ha sentit molt emocionat i que "la vostra dignitat és la nostra dignitat".Al missatge que ha fet arribar, Bassa també explica que ha mirat la llum dels municipis entre reixes de matinada, i que té "el desig i l'esperança" de tornar a l'Empordà en llibertat. D'altra banda, l'expresidenta del Parlament ha asseverat que tornen a Madrid amb "el cap ben alt" i carregades de "determinació" per desmuntar totes i cadascuna de les "mentides" del procés judicial.

