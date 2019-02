Els missatges de comiat dels presos abans de marxar cap a Madrid

472 dies de presó i cap renúncia. Marxem a Madrid per acusar l’Estat de vulnerar els drets civils i polítics del poble de Catalunya, per defensar el nostre legítim dret a l’autodeterminació i a la desobediència civil #JoAcuso pic.twitter.com/LVcXjEtEzZ — Jordi Cuixart (@jcuixart) 1 de febrero de 2019

Els presos polítics s'han acomiadat amb missatges publicats a Twitter entre aquest dijous al vespre i divendres al matí, abans del trasllat a Madrid per encarar el judici de l'1-O. L'exconsellera Dolors Bassa assegura que va cap a la cita judicial "ferma i segura" per defensar la democràcia, mentre Carme Forcadell, Quim Forn i Jordi Turull han agraït l'escalf rebut. Oriol Junqueras ha subratllat que lluitaran per l'absolució, i Raül Romeva ha reivindicat el "pacifisme". Jordi Cuixart s'ha mostrat disposat a aprofitar el judici per "acusar l'Estat". L'exconseller Josep Rull no ha fet cap tuit, encara.Al missatge que ha fet arribar, Bassa també explica que ha mirat la llum dels municipis entre reixes de matinada, i que té "el desig i l'esperança" de tornar a l'Empordà en llibertat. D'altra banda, l'expresidenta del Parlament ha asseverat que tornen a Madrid amb "el cap ben alt" i carregades de "determinació" per desmuntar totes i cadascuna de les "mentides" del procés judicial. Al seu torn, Junqueras ha enllaçat un tuit d'en Joan Bona Nit -el noi que cada vespre s'ha dirigit als presos de Lledoners des de l'esplanada del centre per donar-los la bona nit-, per agrair-li el seu suport i el de tothom qui els ha acompanyat les últimes hores.Romeva ha constatat que no van a Madrid a defensar-se sinó a reivindicar la democràcia i el pacifisme: "Que no ens esperin derrotats. Endavant!". A més, Cuixart recorda que fa 472 dies que està entre reixes i que marxa cap al judici per acusar l'Estat de vulnerar els drets civils i polítics de Catalunya, per defensar el legítim dret a l’autodeterminació i a la desobediència civil. Sánchez, president de la Crida i del grup parlamentari de JxCat, deixa clar que la presó preventiva "també és judici polític", i augura una cita judicial "llarga i intensa". "El tribunal utilitza la presó preventiva com un mecanisme per desgastar-nos", afegeix.Forn també té paraules d'agraïment pels companys del mòdul a Lledoners, treballadors i funcionaris. Finalment, Turull conclou: "Ara ens toca a nosaltres que durant el judici no us sentiu sols en la defensa dels drets i llibertats fonamentals i d'allò que hem dit i repetit a les urnes", en referència a la gent que els ha acompanyat aquests dies. L'exconseller de Presidència tanca el missatge amb les etiquetes #FreeTothom #Absolució #Judicialesurnes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor