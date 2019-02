La Guàrdia Civil s'emporta els presos polítics cap a Madrid

Desenes de concentrats a Brians 2 Foto: Josep M Montaner

Tensió en els instants previs a la sortida sortida de @ForcadellCarme de Mas d'Enric. Els @mossos han fet un cordó policial per facilitar el pas de la comitiva; informa @JonathanOcahttps://t.co/W5TIxBqZeL pic.twitter.com/NcUhSA0QhD — NacióTarragona (@naciotarragona) 1 de febrer de 2019

EN DIRECTE Així ha estat la sortida dels presos polítics de Lledoners, envoltats de gent, amb diversos incidents; informa @PereFontanals https://t.co/XKXLSyCXqY pic.twitter.com/HUtLl4g7Jk — NacióDigital (@naciodigital) 1 de febrer de 2019

Els presos polítics ja són camí de Madrid. Després de passar poc més d'una hora a la presó de Brians 2, els líders independentistes han passat a mans de la Guàrdia Civil i viatgen junts en un autocar cap a les presons de Soto del Real (els homes) i d'Alcalá Meco (les dones). Tot plegat, per tenir-ho tot a punt per arrencar el judici, previsiblement el 12 de febrer. La sortida s'ha produït amb absoluta normalitat enmig d'una forta pluja i de crits de "llibertat" i "fora la justícia espanyola" de desenes de persones que s'han concentrat als voltants dels centre penitenciari.Els presos han arribat a Brians 2 entre les 7 i les 8h. La primera ha estat l'exconsellera Dolors Bassa, després Carme Forcadell i finalment Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. Allà s'ha fet el traspàs dels expedients entre la policia espanyola i la catalana. Quim Torra, que ha arribat al centre penitenciari a primera hora del matí amb la resta de membres del Govern, ha aprofitat per acomiadar-se dels líders independentistes. Ha estat l'últim contacte que ha tingut amb ells abans del judici.A les portes de Brians, els líders dels partits i entitats independentistes han fet breus declaracions als mitjans per denunciar la situació dels presos i reiterar que són presos polítics que aniran a Madrid a acusar l'Estat i a defensar el dret a vot dels catalans.Des d'Òmnium, han deixar clar que els presos van al Suprem "a defensar els drets de tots" davant d'un "tribunal d'excepció" que posa en risc dels drets fonamentals. D'altra banda, la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, assegura que cal convertir el judici en un "moviment contra l'Estat" perquè es tracta d'una "causa general contra l'independentisme": "S'està intentant convertir el dret a l'autodeterminació en un delicte", ha dit.El portaveu de JxCat, Albert Batet, ha assegurat que tot el procediment "no és habitual ni normal": "Som davant d'un judici polític i l'única sentència possible és l'absolució". La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha insistit que si els porten a judici no és "per allò que han fet,perquè no han fet res, sinó en qui són, què pensen i què representen".En la mateixa línia, la CUP ha anunciat que inicia un "cicle de mobilitzacions permanents" amb l'objectiu d'aturar-ho tot. El diputat dels anticapitalistes Carles Riera ha assegurat que el judici "ens jutja a totes" i que no tindrà garanties democràtiques. El trasllat dels líders independentistas a Madrid , on en breu està previst el seu judici, ha començat a primera hora del matí. La primera ha estat Dolors Bassa, que ha abandonat Puig de les Basses sense incidències. Després, durant el trasllat de Carme Forcadell, s'han viscut alguns moments de tensió, amb càrregues dels Mossos que han deixat almenys un ferit.Oriol Junqueras, Quim Forn, Jordi Sànchez, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull i Jordi Cuixart des de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada, han sortit poc després de les 7 del matí en una sortida accidentada perquè alguns dels concentrats al centre penitenciari s'han intentat posar davant dels vehicles per impedir el trasllat. De presó a presó, serà a Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires, on es farà l'enllaç entre Serveis Penitenciaris del Departament de Justícia de la Generalitat i Institucions Penitenciàries del Ministeri d'Interior. A partir de llavors, serà la Guàrdia Civil qui es farà càrrec del trasllat de tots ells, des de Catalunya fins a Madrid, directament fins als centres penitenciaris de destí. Els homes ingressaran a Soto del Real i les dones ho faran a Alcalá Meco.La presó de Soto del Real -on ja van estar reclusos Jordi Sànchez i Jordi Cuixart- és un centre penitenciari construït el 1995 situat a les afores de Madrid. Les cel·les -n'hi ha un miler- acostumen a tenir 10 metres quadrats amb dutxa i vàter propi, una taula d'estudi i una televisió opcional, que els reclusos han d'adquirir. Malgrat que també es coneix com la "presó Vip", per alguns dels presos que hi han ingressat, la seva realitat és ben diferent. Es tracta d'un dels centres penitenciaris més conflictius de l'Estat i on es produeixen més agressions.Més antiga és la presó d'Alcalá Meco, on ingressaran les preses. Aquesta es va construir el 1981 i també és -conjuntament amb Soto del Real- una de les preferides per l'Audiència Nacional per custodiar interns penats o preventius, que estiguin a l'espera de la sentència. Amb un miler de reclusos, la seva antiguitat la converteix en un centre penitenciari amb instal·lacions poc modernes i sovint qüestionades.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor