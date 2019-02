Lledoners s'acomiada: «Que els presos sàpiguen que no estan sols»

Fins a cinc controla policials abans d'arribar a Lledoners. El primer a la rotonda del Petrocat, a la C-55, a tres-cents metres d'un vessament d'oli a la calçada que obliga Bombers i altres serveis de neteja a treballar contra-rellotge per deixar la via útil per a la circulació. No són les 6 del matí i encara fosquejarà una estona.Les vies d'accés a la C-55 també estan controlades pels Mossos d'Esquadra. No deixen passar ni vehicles ni persones a peu, però no es poden posar portes al camp i la presó de Lledoners està rodejada de camps. La gent arriba camp a través, en petits grups, tampoc són molta gent, i encara menys a les portes del centre penitenciari. De periodistes si que n'hi ha. Cares conegudes i moltes càmeres. No fa fred. Si més no, no en fa pels que som del Bages.Malgrat que és a partir de dos quarts de 7 que poden sortir els vehicles amb els presos , la sortida de la presó a tota velocitat de sis furgonetes de la BRIMO provoca les primeres corredisses i els primers dubtes. Eren ells? Era la comitiva del trasllat? La confusió inicial es dilueix quan el servei de premsa de Mossos assegura que no, que hi ha empentes entre els ARRO i els activistes al pont de la zona esportiva de Sant Joan de Vilatorrada. Poc després, la BRIMO torna. No ha hagut d'intervenir.Poc abans de les 7 algú diu "surten en un minut". I surten un darrere l'altre, sis vehicles policials: vehicles senyalitzadors, BRIMO i furgonetes. A 50 metres de la sortida han d'aturar i tornar a engegar. Tres o quatre activistes es posen al mig de la via, després mouen tanques. Els agents que es troben a peu de sortida els aparten no sense feina. En el trajecte fins a la rotonda de la C-55, s'han d'aturar alguna vegada més. No són incidents greus. En paral·lel arriba que també ha començat el trasllat de les preses polítiques des de les seves presons.La comitiva segueix fins a la rotonda del Petrocat on enllaça amb l'Eix Transversal i d'aquí a la C-16. Pel camí veuen un pont de la zona esportiva de Sant Joan il·luminat amb llum de mòbils i confinats per la policia. Més endavant algun grup va fent la calçada petita com si fos una etapa del Tour de France. Clamen "llibertat", però volen més fer-se veure que no pas entorpir la marxa. "Que els presos sàpiguen que no estan sols". Els presos ho saben.A la presó, com durant tota la matinada, sonen Els Segadors i altres peces de país. Des del camp de Lledoners calculem els periodistes que som allà. Tanquem una nova etapa del procés. El camp de Lledoners tornarà a ser, només, camí de runners, ciclistes i passejadors varis. Com tota la vida. I el Joan Bonanit podrà sopar tranquil·lament a casa sense mirar el rellotge.

