Emotiu missatge (amb dibuix inclòs) de Romeva just abans de marxar cap a Madrid

Raül: "Marxem cap a Madrid, però no hi anem a defensar-nos. Hi anem a reivindicar la democràcia i el pacifisme. Que no ens esperin derrotats. Endavant!" pic.twitter.com/Q8Jyd9IoOO — Raül Romeva i Rueda (@raulromeva) January 31, 2019

Els presos seran traslladats aquest divendres cap a Madrid per tenir-ho tot a punt per començar el judici. A través de Twitter, els líders independentistes s'han acomiadat agraint a la gent el suport rebut durant aquests mesos en presons catalanes. Un dels missatges més destacats ha estat el de Raül Romeva, que l'ha acompanyat amb un dels seus característics dibuixos."Marxem cap a Madrid, però no hi anem a defensar-nos. Hi anem a reivindicar la democràcia i el pacifisme. Que no ens esperin derrotats. Endavant", ha dit Romeva. La piulada l'acompanya amb un dibuix dels nou presos polítics junts i una frase: "Fermesa i serenor. Cridem ben fort: Visca la república!"

