VÍDEO Els presos polítics reapareixen al «Polònia» amb una frase lapidària

Els presos polítics han reaparegut al Polònia de TV3. Va ser durant el programa d'ahir, abans del trasllat dels líders independentistes a Madrid. En un aplaudit gag, el popular programa d'humor va fer sortir Jordi Cuixart i Oriol Junqueras, simulant que els estaven tornant a preparar per aparèixer, just quan falten pocs dies perquè arrenqui el judici de l'1-O. El gag només té una línia de diàleg, amb una frase que diu Junqueras: "Amb tot això del judici, espero que aquest sigui l'únic guió que estigui escrit", diu.Els presos no apareixien al Polònia des de feia mesos, des que el Suprem va empresonar els líders polítics. Aleshores, es va fer un gag que abandonava l'habitual humor satíric i es carregava de tristes retirant les emblemàtiques perruques dels líders independentistes. El podeu recuperar aquí:I van aparèixer de nou al gag de final de temporada, també en un gag ple de nostàlgia i esperança. Vegeu-lo aquí:

