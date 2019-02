Caixabank millora resultats i obté uns beneficis de 1.985 milions d'euros el 2018

El grup Caixabank ha guanyat 1.985 milions d'euros l'any, el que representa un increment de beneficis del 17,8% respecte l'any anterior, segons ha informat l'entitat aquest divendres a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). L'entitat, que presideix Jordi Gual, atribueix els resultats a la fortalesa dels ingressos 'core', una aportació superior del banc portuguès BPI, que ja controla al 100%, i la reducció de les dotacions.El resultat es basa en el creixement dels ingressos, amb un marge brut del 6,65%, fins als 8.767 milions d'euros, un increment impulsat pels ingressos "core" del negoci (el marge d'interessos, les comissions, els ingressos del negoci d'assegurances, la posada en equivalència de Segurcaixa Adeslas i les participacions del banc portuguès BPI). El marge d'interessos creix un 3,4%, fins a situar-se en els 4.907 milions.Aquest resultat, que CaixaBank presentarà aquest matí a València -on va traslladar la seu la tardor passada arran de la situació política a Catalunya-, suposa un salt endavant respecte els 1.684 milions de guanys obtinguts en l'exercici del 2017.Ahir mateix, l'entitat va fer públic que una altra bona dada: ha multiplicat per vuit les dades de pagament mòbil en un any i ha assolit els 885 milions de facturació en compres, un increment important respecte a l'exercici anterior, quan es van dur a terme 3,7 milions d'operacions amb aquest sistema Unes xifres que, si ja demostren l'auge del mòbil com a mecanisme de pagament en general, i dels clients de CaixaBank especialment, confirmen el lideratge de l'entitat en el pagament mòbil a l'estat espanyol, amb una quota de mercat del 40,8%.Fa poques setmanes, CaixaBank va presentar un ERO que afecta 2.157 treballadors en el marc del Pla Estratègic 2019-2021.

