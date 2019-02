Forn, el timoner dels Mossos

Si Joaquim Forn està empresonat ininterrompudament des del 2 de novembre del 2017 com Oriol Junqueras, és pel paper de conseller d'Interior que ostentava durant l'1-O. Com a responsable de la seguretat, l'acusació li atribueix, de la mà del major Josep Lluís Trapero, la responsabilitat de la "inacció" dels Mossos d'Esquadra durant la celebració del referèndum per impedir la votació. La Fiscalia demana per a ell 16 anys de presó per rebel·lió, mentre que l'Advocacia sol·licita 11 anys i mig per sedició i malversació.Afronta el judici com a alcaldable de Barcelona sota les sigles que finalment decideixin PDECat, la Crida i JxCat. Ha decidit assumir aquest rol malgrat que al gener del 2018 va deixar l'acta de diputat amb la intenció d'apartar-se de l'activitat política. La fiscalia de l'Estat va arribar a demanar la seva llibertat al març de l'any passat, però el Suprem ho va rebutjar. Tot i que Forn no ha estat un dels presos que més s'ha pronunciat políticament durant el seu empresonament, sí que va signar cartes juntament amb Jordi Turull i Josep Rull per demanar a Carles Puigdemont que aplanés el camí per a la formació de Govern i va ser també un dels protagonistes de la vaga de fam.A continuació, tres articles clau per entendre el paper que Forn tindrà durant el judici:

