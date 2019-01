VÍDEO Un curtmetratge rodat a Catalunya participarà a la Berlinale

"Suc de Síndria" de la directora Irene Moray, un curtmetratge rodat al Konvent de Cal Rosal i a l'embassament de la Baells, ha estat seleccionat per participar a la prestigiosa Berlinale - Festival Internacional de Cinema de Berlín. El curt entrarà a competició a la secció oficial de curtmetratges del festival que se celebrarà del 7 al 17 de febrer a la capital alemanya.

El curtmetratge de la productora catalana Distinto Films celebrarà la seva premiere mundial al festival. Elena Martín ("Con el Viento", "Júlia Ist") i Max Grosse ("Yo la busco", "Te busco en todos", Júlia Ist") protagonitzen la història de "Suc de Síndria". La directora Irene Moray hi relata les vacances de la Bàrbara i en Pol. Envoltats de naturalesa i amics, i en recerca també d'espai propi per gaudir de la seva intimitat. Amb el suport d'en Pol, entre llàgrimes i rialles, la Bàrbara intentarà curar velles ferides i redefinirà la seva sexualitat.

La 69a Berlinale - Festival Internacional de Cinema de Berlín acollirà sis pel·lícules catalanes, quatre projectes d'estudiants i una cinquantena d'empreses. El festival de cinema comptarà en la secció de Competició amb la nova pel·lícula d'Isabel Coixet, "Elisa i Marcela". A la secció de curtmetratges hi haurà "Suc de síndria", mentre que la nova producció de Neus Ballús, "Reservat al personal", competirà en la secció Panorama.

"El meu propòsit amb aquest film és explicar una història d'amor honesta i presentar un personatge femení que és capaç de superar un episodi d'abús sexual. Avui en dia i especialment en la nostra societat, les violacions encara són una situació molt present, però de la qual gairebé no se'n parla. I quan se'n parla, és sempre des del trauma, i no des de la possibilitat de sanació", segons manté Irene Moray.Irene Moray (1992) es va traslladar a Berlín l'any 2012 i durant tres anys va formar part d'un col·lectiu artístic amb el qual va actuar en diverses performances arreu d'Europa. Durant la seva estada a Berlín va dirigir el seu primer curt de ficció: "Bad Lesbian". Després de quatre anys a Alemanya, va decidir tornar a Catalunya on ha rodat "Súc de Síndria", el seu últim curt com a guionista i directora.

