Casado, sobre el CIS: «S'ha convertit en una secretaria d'estudis del PSOE»

El president del Partit Popular considera que "el CIS ja no existeix des que governa Pedro Sánchez". Pablo Casado ha etzibat que aquest baròmetre s'ha convertit en "una secretaria d'estudis del PSOE" i ho titlla de "malversació de fons públics recursos en benefici partidista". Casado afirma que "el tema del CIS comença a ser alguna cosa que atempta contra el respecte institucional". Les declaracions del dirigent popular arriben hores després que el baròmetre destaqui aquest dijous que el PP seria quarta força al Congrés, per darrere del PSOE, Ciutadans i Podem Des del PP titllen de "govern zombi" l'executiu de Sánchez, que, segons el mateix Casado, "no és capaç de legislar ni aprovar uns pressupostos sense rendir-se a aquells que volen trencar Espanya". En aquest sentit, ha afegit que el socialista "necessita la respiració assistida dels separatistes".Des de l'Amfiteatre de Tarragona, el president del PP ha animat a Sánchez a convocar eleccions, "tal com es va comprometre abans i durant la vergonyosa moció de censura" contra Mariano Rajoy.A tot això Casado ha reptat al president socialista a anar a les urnes, ja que tot i els mals resultats del CIS està convençut que el guanyarà. "De què té por?", ha expressat.El baròmetre que no es creu Casado mostra com el PSOE seguiria com a primer partit espanyol amb molt de marge sobre el segon, ja que aconseguirien el 29,9% del vot directe. Cs el seguiria amb un 17,7% i Podem amb un 15,4% seria el tercer. El PP cauria fins a la quarta posició, amb només un 14,9%. Ara bé, aquestes xifres només són un mirall de la intenció directa de vot.Casado no s'ha mostrat especialment preocupat pel trasllat dels presos però noli agrada que "el govern de Catalunya tingui règim penitenciaris diferents, depenent de qui està a la presó". El popular considera que els presos polítics "tenen règim de trucades, de visites i de menjar a la carta" mentre que els presos comuns no.Casado ha destacat que rebutja que "el senyor Torra faci de guàrdia pretoriana de seguretat com si fos un cap de l'Estat, per així malversar fons públics i pagar la seguretat de l'expresident fugat a Waterloo".El líder del PP ha tornat a demanar que el govern d'Espanya apliqui el 155 un altre cop a Catalunya per "recuperar l'autonomia, la legalitat i la prosperitat".

