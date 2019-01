Polèmica al Baix Penedès per l’oferiment de l’exèrcit de construir un pont

Un pont provisional per accedir a Santa Oliva (Baix Penedès) mentre s’amplia el vial d’accés habitual ha desfermat la polèmica entre l’ajuntament i el govern espanyol. Amb motiu de les obres iniciades al desembre, la Diputació de Tarragona –responsable de la carretera- ha obert dos camins alternatius que no han satisfet els veïns per motius de seguretat. Per disposar d’un pas més directe, l’Ajuntament va aconseguir que el Ministeri de Defensa s’oferís a construir un pont militar.Fins aquí, tot en ordre. Ara, però, l’estat espanyol diu que només està disposat a assumir el cost de la passarel·la, mentre la resta de despeses derivades d’instal·lar el pont han d’anar a càrrec de la Diputació o l’Ajuntament. El consistori ja ha dit que no té capacitat de pagar-ho i ha derivat el cas a l’administració responsable de l’obra.Aquest dijous, el subdelegat del Govern a Tarragona, Joan Sabaté, ha acusat l’alcalde de Santa Oliva, Josep Carreras, de "manca d’interès" per construir el vial. Des de govern municipal, però, insisteixen que el consistori "no es nega a res", sinó que està pendent d’una resposta de la Diputació de Tarragona.L’Ajuntament confia que els propers dies aquest ens dirà si pot assumir les despeses de col·locar els puntals i desbrossar els camins per instal·lar el pont militar o si, per contra, sosté que els camins provisionals oberts ja són suficients i renuncia a la passarel·la.