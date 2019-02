La investidura de Puigdemont, les europees i la Crida agiten el PDECat

La direcció no descarta que Puigdemont acabi proposant Jordi Sànchez com a candidat a les europees, tot i la intenció de Turull d'encapçalar la llista

Bonvehí espera guanyar temps fins a les municipals per l'encaix amb la Crida, i de moment avala la doble militància entre el PDECat i l'associació de Puigdemont

El consell nacional del PDECat, convocat de manera extraordinària per aquest dissabte a l'hotel Hesperia Tower de L'Hospitalet de Llobregat -a partir de les deu del matí-, serà escenari dels debats interns que viu la formació nacionalista. Hi ha tres grans aspectes damunt la taula: la investidura de Carles Puigdemont -que sectors de la formació volen sotmetre a votació, segons va avançar El Periódico -, la candidatura a les eleccions europees i la relació amb la Crida Nacional per la República.La reunió dels quadres del PDECat, en aquest sentit, se celebra una setmana després del congrés constituent de la nova formació que lideren Carles Puigdemont, Jordi Sànchez i Quim Torra. Les tres qüestions -investidura a distància de l'expresident, europees i Crida- estan interrelacionades, perquè existeixen divergències estratègiques sobre la manera com abordar-les. Un grup afí al líder de l'exili té intenció de presentar una proposta de resolució per consignar l'aposta per investir-lo, però en ser un consell nacional extraordinari la mesa -en principi- no aposta per acceptar-la.Això no és un impediment perquè no es debati en la mesura que amb un 10% de suports dels membres del consell nacional es pot acceptar. Fonts de la direcció assenyalen, en tot cas, que la maniobra dels crítics "no té recorregut de fons", perquè el president del PDECat, David Bonvehí, és partidari de la investidura de Puigdemont, com ha reconegut en públic en més d'una ocasió. Altra cosa, en tot cas, és quin mecanisme es faci servir "i si en aquests moments hi ha la majoria parlamentària per fer-ho", tenint en compte que ERC condiciona qualsevol investidura a "l'efectivitat" . A banda, els vots de l'expresident, de Josep Rull, de Jordi Turull i de Jordi Sànchez no es poden comptabilitzar des del mes d'octubre , quan es van negar a designar un substitut.La qüestió ha acabat al Tribunal Constitucional (TC), on Puigdemont ha presentat un recurs contra la decisió de la mesa que el va deixar sense poder delegar el vot. L'expresident ha tingut una activitat pública alta en les últimes setmanes, en les quals ha insistit a no descartar-se com a candidat a les europees . Diverses fonts consultades per, en tot cas, assenyalen que el seu nom preferit és el de Sànchez, a partir d'aquest divendres empresonat a Soto del Real i pendent de judici al Tribunal Suprem. "Puigdemont no serà candidat", insisteix un dirigent coneixedor dels contactes.En tot cas, però, la direcció del PDECat treballa amb l'escenari que l'expresident posi damunt la taula el nom de Sànchez, malgrat que l'entorn del màxim dirigent de la Crida nega la possibilitat que sigui candidat. Qui sí que ho vol ser és Jordi Turull, un candidat que agrada a Bonvehí. Aquest dissabte s'aprova el reglament de primàries del partit per escollir candidat i també els dirigents que l'integrin. La formació nacionalista té prevista una aliança amb el PNB, al seu torn reticent a un acord amb la Crida. Les relacions entre Puigdemont i els nacionalistes bascos no travessen el seu millor moment.L'escenari electoral també té a veure amb les municipals, en les quals l'atenció del PDECat està centrada en Barcelona. El pes del partit dins la llista és un dels punts de fricció amb el tàndem que lideren Joaquim Forn i Elsa Artadi, ja en la recta final del seu salt a la capital catalana. Dirigents consultats assenyalen que Artadi li ha reservat el número sis a Neus Munté, guanyadora de les primàries del PDECat, i que prioritza noms com el de Ferran Mascarell, a qui projecta com a número tres. Un lloc que Munté trobaria més adient, molt més que una plaça allunyada del top-5.La idea de Bonvehí, en relació a quina relació ha de tenir el PDECat amb la Crida, és la d'anar marcant perfil i guanyar temps . Si pot ser, fins arribar a les municipals. L'espai de Puigdemont no concorrerà a les municipals, més enllà d'avalar la llista de Forn i Artadi a Barcelona. El president del PDECat va assenyalar dilluns que, mentre la crida sigui una associació, no hi haurà problemes amb la doble militància . N'hi començarà a haver, en tot cas, si la Crida es presenta a les eleccions i actua com un partit.El consell nacional s'obrirà amb el reglament intern per a les europees, seguirà amb els plans dels àmbits temàtics, agafarà el relleu el pla de transparència i després vindran els informes. S'arrencarà amb l'organitzatiu, després vindrà el de les municipals i les europees, i posteriorment l'informe polític. En el torn obert de paraules hi haurà, si cal, intervencions sobre totes les qüestions urgents que debat el partit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor