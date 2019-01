Com serà el dia a dia dels presos al Suprem?

El Tribunal Suprem serà en pocs dies l'escenari del judici més gran que ha organitzat mai aquest tribunal, acostumat a revisar sentències però que no celebra judicis penals. Per això, fa setmanes que estan organitzant la logística d'un judici que pot durar uns tres mesos. De moment, no es coneix la data d'inici de les sessions i, en una trobada amb periodistes, el president del tribunal, Carlos Lesmes, s'ha limitat a apuntar que serà "a partir del 5 de febrer". "La decisió no està presa", ha insistit, a l'espera que els set magistrats del tribunal notifiquin la interlocutòria d'admissió de prova i assenyalin les sessions.Lesmes, acompanyat del seu vicepresident, Ángel Juanes, han explicat com afronten el judici. El president ha explicat que volen garantir la "dignitat" dels presos –i dels acusats en general- durant tot el judici. Per això, volen evitar "l'exposició" dels presos durant els trasllats.Els dies de judici, serà la Guàrdia Civil qui traslladi els presos des de Soto del Real (homes) i Alcalà-Meco (dones) fins a les garjoles de l'Audiència Nacional, ja que el Suprem no disposa de dependències per a custòdia de presos. Des d'allà, vehicles de la policia espanyola acabaran de completar el trasllat fins al Suprem, que està situat a escassos metres.Un cop dins l'edifici, s'ha procurat que els presos facin el trajecte més curt. Per evitar que qualsevol activitat aliena a la feina habitual del tribunal interfereixi en el judici, el Suprem ha suspès tant les visites guiades com d'altres activitats. D'aquesta manera, a més, s'evita "l'exposició" dels presos. Un cop dins l'edifici, hauran de travessar un passadís, agafar l'ascensor i arribar a la sala de vistes. Tot i que la decisió serà de Marchena, Lesmes es decanta perquè els presos entrin sense manilles a la sala de plens.La setmana passada, la sala de govern ja va aprovar habilitar una sala perquè els presos estiguessin esperant en els moments previs a les sessions i també en qualsevol recés que es faci. Allà, si ho demanen, podran estar puntualment amb els seus advocats per consultar algun detall de les declaracions.Les sessions es preveu que arrenquin a les 10h del matí, es pari una hora i mitja per dinar i acabin entre les 18h i 19h. Per evitar que els presos hagin d'anar novament a l'Audiència Nacional per dinar, s'habilitarà una altra sala perquè puguin menjar un càtering. Serà Institucions Penitenciàries qui decideixi el menú. També dinaran dins del Suprem els set membres del tribunal.El tribunal és conscient que el judici aixecarà una gran expectació mediàtica. De fet, algunes defenses han sol·licitat que es reservin espais a dins la sala per a observadors per vigilar que es garanteixin tots els drets dels acusats.Sobre això, Lesmes ha dit que serà el tribunal de l'1-O (format per set magistrats i presidit per Manuel Marchena) qui prengui la decisió. Però ha insistit que el judici serà públic i que, per primer cop, fins i tot es retransmetrà en directe des de la pàgina web del propi Tribunal Suprem i de manera íntegra totes les sessions. "Un observador hi és quan un judici és opac o hi ha dubtes però aquest judici es farà a la vista de tothom", ha defensat, a l'espera del que decideixi el tribunal.Dins de la sala de vistes hi ha capacitat per a 100 persones. Lesmes ha avançat que entre 15 o 20 llocs seran per a periodistes, també es reservarà espai per a familiars i per als parlamentaris bascos, que ja ho han sol·licitat i compten amb el vistiplau del tribunal.A banda d'això, ha dit que si qualsevol autoritat ho demana podrà tenir un "tracte preferencial". En el cas de Quim Torra, ha destacat que és una "autoritat pública espanyola més" i que se'l tractarà amb "deferència". Ara bé, cal que Torra comuniqui formalment que assistirà en qualitat de president. Si és així, el rebrà Lesmes a la porta reservada per autoritats, se li garantirà seguretat i un lloc preferencial a la sala.El Suprem ja ha comunicat al ministeri de l'Interior que es desenvoluparà un judici d'aquestes dimensions. Per això, Lesmes ha dit que haurà de ser la policia la que delimiti un perímetre de seguretat i decideixi, doncs, si les manifestacions que es puguin convocar es faran dins o fora de la plaça Villa de París.A més, els serveis de seguretat del Suprem revisaran motxilles i bosses per evitar que persones que assisteixen de públic puguin exhibir pancartes o elements que el tribunal consideri inadequats. Preguntat sobre com actuaran si algú llueix llaços grocs, Lesmes ha dit que serà a criteri i que es decidirà si "es produeixen incidents".El president del Suprem també explicat que el tribunal està habilitat per oferir tant traducció simultània (es tradueix mentre parla l'acusat) o consecutiva (parla l'acusat, tradueix l'intèrpret). Algunes defenses han demanat poder declarar en català i haurà de ser el tribunal en la interlocutòria d'admissió de proves la que es determini si s'accepta o no.Ja s'han acreditat més de 600 periodistes de 150 mitjans diferents, 50 dels quals són internacionals. Entre els països europeus, el judici genera més expectació a mitjans d'Alemanya i França, i també s'han acreditat periodistes d'EUA, Rússia i la Xina. A nivell internacional, és una xifra lleugerament inferior a macrojudicis com el de l'11-M.A més, es posarà a disposició dels periodistes una guia en castellà, anglès i francès amb aspectes pràctics de la causa i també personal del gabinet tècnic per resoldre dubtes dels periodistes.Lesmes ha insistit també que el judici és un" oportunitat excel·lent" per posar de manifest la "qualitat del sistema judicial, l'estat de dret i la democràcia". Per això, considera que no han de fer cap "campanya" per defensar-se de les crítiques sobre les garanties del judici. "La millor campanya és la transparència, la publicitat i la garantia per a totes les parts", ha manifestat.Sobre quina incidència pot tenir la campanya electoral del 26 de maig, Lesmes ha dit que d'altres judicis s'han desenvolupat durant campanyes i, per tant, la sala valoraria si cal suspendre sessions o no.

