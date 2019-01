Identificats quatre menors per fer caure una estàtua d'Estellés a València

Agents de la policia local de Burjassot (València) han identificat a quatre menors acusats de provocar la caiguda de l'estàtua del poeta Vicent Andrés Estellés de la seva ubicació al banc de la Plaça d'Emilio Castelar de la localitat.Segons ha informat el consistori, la identificació dels menors per la seva presumpta implicació en els fets es va produir aquest dimecres quan els agents estaven patrullant per la zona. Els menors van ser traslladats a les dependències i els seus pares van ser informats del que ha passat.Es procedirà a iniciar el tràmit de sanció administrativa que correspongui, segons el consistori, que ha explicat que aquest dimecres es va recollir l'estàtua i es va dipositar al magatzem de la Brigada Municipal per reparar la subjecció que la fixa al banc i tornar-la al seu lloc "com més aviat possible".De fet, aquest mateix dijous a les 9 del matí, l'estàtua ja estava en la seva posició habitual després de la seva reparació. Ara, la Brigada Municipal ha "reforçat" els ancoratges i elements de subjecció i "ja està de nou en perfectes condicions en el seu espai".Per la seva banda, Joves Socialistes ha lamentat en un comunicat que "una vegada més" l'estàtua de coure del poeta "hagi tornat a ser víctima d'un atac violent per part de la ultradreta" i ha qualificat d'"agressivitat extrema" l'acció exercida per arrencar-completament del sòl.El secretari general de Joves Socialistes, Fran López, ha lamentat el "silenci còmplice" de PP i Cs "que no han condemnat" l'agressió i s'han sumat a la proposta d'instal·lar càmeres de vigilància per protegir l'estàtua, a més de "fomentar a l'escola els valors democràtics de convivència, pau i respecte a la diversitat".

