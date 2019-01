El Govern utilitza l'efecte Vox per explicar a ambaixades i mitjans el biaix del judici de l'1-O

El Govern ha treballat els contactes per facilitar la presència de diputats de països europeus a Madrid quan comencin les sessions del judici

El Govern ha intensificat l'activitat diplomàtica en les dates prèvies al judici de l'1-O. En les darreres setmanes ha concretat contactes amb ambaixades i editors de mitjans internacionals per traslladar un relat propi sobre la causa que es jutjarà al Tribunal Suprem. En aquests contactes es detalla la distorsió que implica que un partit d'extrema dreta com Vox -ara amb representació institucional a Andalusia- exerceixi com a única acusació particular. Fonts governamentals consultades perapunten que l'argumentari exposat -que inclou paral·lelismes amb altres expressions de l'extrema dreta europea- fa evident el biaix del judici i desperta interès en els interlocutors.El conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch, ha aprofitat el viatge d'aquesta setmana a Londres per reunir-se amb responsables de The Guardian i The Economist, on ha exposat el missatge que reprodueix el Govern en relació al judici. Té previst fer el mateix d'aquí a dues setmanes a França, amb mitjans francesos amb projecció internacional. La conselleria també ha desplegat contactes amb corresponsals de mitjans estrangers establerts a Madrid, encarregats d'informar de les sessions al Suprem, on dos magistrats explicaran als periodistes la seva versió del procés judicial.Acció Exterior ha obert diferents vies per fer arribar el relat sobiranista a la comunitat internacional, conscient que l'Estat ha tornat a activar la mastodòntica maquinària diplomàtica espanyola, que s'espera especialment activa quan comenci el judici i que també usarà Espanya Global . Les delegacions a l'estranger que el Govern ha recuperat en aquesta legislatura reben cada setmana un memoràndum -en anglès i francès- que inclou referències al procés judicial. Aquests argumentaris guanyaran presència a mesura que avanci l'activitat al Suprem.En canvi, l'executiu català ha renunciat a pilotar la presència d'observadors internacionals al judici. Tot i que Bosch s'hi va referir en una de les primeres intervencions com a conseller -durant un viatge a Brussel·les- , entén que situar la tasca dels observadors sota el paraigua del Govern podria contaminar l'estratègia, per considerar-se veu de part. Les gestions per facilitar la presència d'observadors al Suprem la pilota la plataforma International Trial Watch , que agrupa juristes i entitats de drets humans. Des de l'executiu sí que s'han treballat els contactes per facilitar la presència de diputats de països europeus quan comencin les sessions a l'alt tribunal.El Govern tindrà un peu a Madrid durant el judici. A banda de la presència puntual del president de la Generalitat, i de consellers de l'executiu -hi seran quan declarin els seus predecessors en el càrrec-, es treballa per habilitar un espai al Centre Cultural Blanquerna, seu de la delegació de la Generalitat a la capital espanyola, que és a cinc minuts a peu del Suprem, com a punt de referència per seguir el procediment judicial i oferir declaracions als mitjans.

