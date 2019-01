El Suprem evitarà imatges dels presos amb manilles durant el judici

El Tribunal Suprem vol evitar que les càmeres de televisió captin imatges dels presos polítics emmanillats. Segons ha explicat aquest dijous el president de l'alt tribunal, Carlos Lesmes, s'operarà així per garantir la "dignitat" dels líders independentistes tant en els trasllats com en l'estada dins de l'edifici.Els presos dinaran dins del Suprem amb un càtering per evitar que durant el recés del migdia hagin de traslladar-los a les garjoles de l'Audiència Nacional. Lesmes també ha explicat que es donarà tractament d'autoritat al president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, si comunica formalment que vindrà a alguna sessió.El també president en funcions del Consell General del Poder Judicial defensa que el judici és "una oportunitat excel·lent" per posar de manifest "la qualitat" del sistema judicial, l'estat de dret i la democràcia i garanteix "màxima transparència i publicitat" (s'han acreditat més de 600 periodistes).

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor