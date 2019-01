El jutge rebutja investigar la votant de l'1-O de Barcelona lesionada en una mà

En un segon vídeo, la Fiscalia veu la jove "resistir-se activament al seu desallotjament del col·legi electoral utilitzant la força física, abraçant fortament un altre individu i agafant-se amb les cames a la barana de les escales, obstaculitzant greument el compliment de les disposicions de l'autoritat tot i els requeriments dels agents". Però el magistrat recorda que els policies que han declarat al jutjat van dir que no tenien ordres de desallotjar l'edifici, sinó únicament accedir-hi i requisar el material electoral, "cosa que van realitzar sense cap tipus d'obstacle" per part de la dona, diu el jutge.En aquest vídeo també es veu com la dona és arrossegada pel terra i les escales per un policia quan els agents ja són a l'interior i estan decomissant el material electoral. Per això, conclou el jutge, l'actuació de la dona no va afectar "per res" l'actuació policial. Per últim, el jutge veu "discutible" que es digui que la dona va utilitzar la força física per resistir-se a l'autoritat, ja que aquesta força no es va dirigir contra cap agent, sinó que la jove es va tirar a terra i es va agafar al que va poder, "essent sempre aquesta força física en detriment de la seva pròpia integritat personal i de ningú més".