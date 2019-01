Així serà el trasllat dels presos fins a Madrid

L'objectiu: que els presos polítics se sentin el més acompanyats possible durant el seu camí fins a Madrid i la indignació es faci sentir arreu del país. Aquest serà el màxim comú denominador del trasllat dels líders independentistes, previst per aquest divendres a primera hora des de les presons de Lledoners, Puig de les Basses i Mas d'Enric. La parada principal del viatge i on es farà el canvi de custòdia policial (dels Mossos a la Guàrdia Civil) serà a Brians 2. Des d'allà enfilaran el camí cap a Soto del Real i Alcalá Meco a l'espera del judici al Suprem, encara sense data Així, les entitats sobiranistes el Govern preveuen acomiadar-se fent notòria la mateixa solidaritat que van mostrar el passat 4 de juliol , quan es va realitzar el seu apropament a les presons catalanes. Llavors, malgrat que es va voler deixar molt clar que no era una concessió del nou govern del PSOE sinó un dret, les famílies i la ciutadania ho van celebrar.I és que els mesos que els presos han passat a Catalunya han tingut una tonalitat diferent. Des d'arreu del país les mostres de suport s'han fet visibles en reiterades ocasions al Bages, l'Empordà i al Tarragonès. Durant mig any, la cultura popular, la música, la reivindicació i la política ha ambientat l'entorn de les presons. I les famílies s'han estalviat els més de 700 quilòmetres que els separaven, i que ja havien denunciat com un doble càstig, que també les condemnava a elles.La imminència del judici, que començarà aquest mes de febrer al Tribunal Suprem, ha accelerat els mecanismes per tirar endavant un trasllat que es preveu ràpid. Aquest començarà a primera hora del matí, concretament a les 7.00 del matí, quan unes furgonetes de l'Àrea Penitenciària dels Mossos d'Esquadra transportaran els presos fins al centre penitenciari de Brians 2. Oriol Junqueras, Quim Forn, Jordi Sànchez, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull i Jordi Cuixart seran conduïts des de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada, Carme Forcadell des de Mas d'Enric, a Tarragona, i Dolors Bassa des del Puig de les Basses, a Figueres.De presó a presó, serà en aquest centre de Sant Esteve Sesrovires on es farà l'enllaç entre Serveis Penitenciaris del Departament de Justícia de la Generalitat i Institucions Penitenciàries del Ministeri d'Interior. A partir de llavors, serà la Guàrdia Civil qui es farà càrrec del trasllat de tots ells, des de Catalunya fins a Madrid, directament fins als centres penitenciaris de destí. Els homes ingressaran a Soto del Real i les dones ho faran a Alcalá Meco.Segons el Departament de Justícia, es tracta d'un "trasllat excepcional", tant per la durada del judici, com pel nombre d'encausats que han de comparèixer davant del tribunal. Les condicions del trasllat, però, hauran d'atendre normes de "seguretat, dignitat" i absència de "dilacions indegudes", com també va establir el Tribunal Suprem.El president de la Generalitat, Quim Torra, es desplaçarà aquest divendres fins a Brians 2 per tal d'acomiadar-los en persona. Serà l'última vegada que hi pugui mantenir contacte abans que arrenqui el judici. "Els presos mereixen que el Govern els acompanyi en el que sigui possible", ha destacat el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, aquest dijous a Catalunya Ràdio. Aquest divendres també es farà un consell executiu extraordinari per valorar la situació. Torra farà una declaració institucional a la galeria gòtica de Palau.La visita de Torra als presos a Brians 2, però, serà el primer símptoma de la transcendència que tindrà el judici per a Catalunya. El president de la Generalitat té intenció de seguir moltes de les sessions des de l'alt tribunal, conjuntament amb el vicepresident Pere Aragonès, segons ha advertit.Per altra banda, l'ANC ha convocat la ciutadania aquest divendres a primera hora per acomiadar els líders independentistes durant el viatge. Per això, i sense voler "obstaculitzar" el trasllat -segons ha precisat aquest dijous la seva presidenta, Elisenda Paluzie-, s'han promogut concentracions a les tres presons i durant el trajecte concentrat-se als vorals i fent-se notar als ponts. A Puig de les Basses, on hi ha l'exconsellera Dolors Bassa, s'ha fet una crida per ser-hi a les 5.00 del matí, mentre que a Mas d'Enric i Lledoners, la concentració és a les 6.00 del matí. La convocatòria a Brians 2 és a les 7.00 del matí, on s'organitzaran vehicles per acompanyar els líders independentistes fins a Soto del Real i Alcalá Meco.Durant la tarda, l'Assemblea ha anunciat concentracions a les capitals de comarca, i una manifestació a les 19.00 hores des de Jardinets de Gràcia, a Barcelona.La presó de Soto del Real -on ja van estar reclusos Jordi Sànchez i Jordi Cuixart- és un centre penitenciari construït el 1995 situat a les afores de Madrid. Les cel·les -n'hi ha un miler- acostumen a tenir 10 metres quadrats amb dutxa i vàter propi, una taula d'estudi i una televisió opcional, que els reclusos han d'adquirir. Malgrat que també es coneix com la "presó Vip", per alguns dels presos que hi han ingressat, la seva realitat és ben diferent. Es tracta d'un dels centres penitenciaris més conflictius de l'Estat i on es produeixen més agressions.Més antiga és la presó d'Alcalá Meco, on ingressaran les preses. Aquesta es va construir el 1981 i també és -conjuntament amb Soto del Real- una de les preferides per l'Audiència Nacional per custodiar interns penats o preventius, que estiguin a l'espera de la sentència. Amb un miler de reclusos, la seva antiguitat la converteix en un centre penitenciari amb instal·lacions poc modernes i sovint qüestionades.

