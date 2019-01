Campanya per reparar els «crims d'estat» de Martín Villa

Familiars d'una de les persones que van morir assassinades durant la transició a la presentació del manifest. Foto: ACN

El president de l'Associació Catalana d'Expresos Polítics del Franquisme, Carles Vallejo, ha explicat que és "la política d'impunitat" el que els impulsa a actuar i a demanar "la nul·litat d'aquesta llei d'amnistia" per poder anar "fins al fons".La vinculació de Martín Villa "amb les clavegueres de l'estat" l'ha tractat Carles Navarro, de la CGT de Barcelona, que ha denunciat que l'expolític "va influir molt en moviments polítics que estaven més per la ruptura que per la continuïtat del franquisme, sobretot el moviment anarquista llibertari".També s'han denunciat alguns casos concrets. Jesús Sahun "Joni D.", de l'Associació d'Amics d'Agustín Rueda, ha explicat la detenció de Rueda i l'assassinat el 1978 a mans de funcionaris de la presó de Carabanchel de Madrid. "No hi va haver justícia, van estar pocs dies a les presons", ha denunciat Sahun, que ha demanat que "els veritables responsables puguin ser jutjats, tot i que molts ja són morts".Marc Muñoz és el germà de Gustau Muñoz, assassinat en una manifestació l'11 de setembre del 1978. Ha denunciat que Martín Villa era "especialista" en "una estratègia d'estat per eliminar tota oposició al carrer". Ha demanat que es treballi per "desemmascarar Martín Villa, els seus còmplices i els partits que van sortir del règim del 1978 que els han amagat durant 40 anys". Ha explicat que la querella argentina en relació amb el cas del seu germà ha obert "una porta grandiosa" per investigar "tot el que és la mal anomenada transició democràtica".Miguel Angel Ruiz, ha explicat que el seu tiet, Arturo Ruiz Garcia, fou assassinat per les seves idees el 23 de gener del 1977 en una manifestació a Madrid demanant l'amnistia dels presos polítics i dos pistolers d'ultradreta el van assassinar. "A l'assassí del meu tiet no se l'ha ni detingut ni empresonat perquè va fugir poc després i l'altre assassí era molt gran i ja està mort", ha exposat. En conèixer que la persona que hauria comès l'assassinat estaria vivint a Madrid ho van comunicar a l'Audiència Nacional, que els ha dit que el cas ha prescrit. Ha dit que continuen endavant perquè "els tractats internacionals no prescriu mai".