Tots els detalls de les mobilitzacions de l'ANC per acomiadar els presos polítics

Les mobilitzacions de l'ANC per acomiadar els presos Foto: ANC

Els presos polítics seran traslladats demà a primera hora cap a Madrid, a pocs dies de l'inici del judici de l'1-O. Per acomiadar-los, l'ANC ha convocat mobilitzacions per acompanyar-los en el seu viatge cap al Tribunal Suprem. Elisenda Paluzie ha descartat "obstaculitzar" el trasllat , però des de l'entitat s'han organitzat concentracions arreu del territori:concentració a les 5h al llarg del trajecte des de Puig de les Basses, la presó on hi ha l'exconsellera Dolors Bassa, fins a Brians 2.concentració a les 6h al llarg del trajecte des de Lledoners i Mas d'Enric, on hi ha Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart i Carme Forcadell, fins a Brians 2.concentració a les 7h al llarg del trajecte de de Brians 2 fins a Soto del Real, a Madrid.A la tarda, l'entitat sobiranista ha convocat concentracions a les capitals de comarca i a les 19h als Jardinets de Gràcia, a Barcelona. I a partir de dilluns, 4 de febrer, arrenca una acció a la plaça de Sant Jaume, just davant de la Generalitat. L'entitat sobiranista plantarà una pancarta on s'hi pugui llegir "què esteu fent per aplicar el mandat de l'1 d'octubre?". L'acció està previst que comenci quan ja s'hagin traslladat els presos polítics a Madrid i hi jugaran un paper clau els voluntaris.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor