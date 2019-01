​El projecte de nova rambla del Carmel de Barcelona aposta per un espai «més verd i pacificat»

"Posar-hi verd on hi havia gris". Així ha definit l'Ajuntament de Barcelona el projecte de la nova rambla del barri del Carmel, que han presentat aquest dimecres la tinent d'alcalde d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de Barcelona, ​​Janet Sanz, i la regidora d'Horta-Guinardó, Mercedes Vidal. Un projecte adjudicat a la unió temporal d'empreses Esteyco-Josep Ferrando-EMF , i que aposta per un espai "més verd i pacificat".En roda de premsa, Sanz ha detallat que l'objectiu de la remodelació és "posar verd on hi havia gris", i ha subratllat la necessitat d'impulsar propostes de pacificació i recuperar espais per a usos comunitaris. Vidal, per la seva banda, ha dit que el projecte reordena els 72.470 metres quadrats que es remodelaran, i que connecta els barris del Carmel, la Font d'en Fargues i Horta.El projecte guanyador configura la rambla del Carmel en cinc trams diferenciats: un jardí; una plaça d'uns 35 metres amb una grada escènica; una zona amb una pèrgola per acollir fires i mercats, una "arena" per celebrar activitats esportives o culturals, i el "turó", que es convertirà en un espai de terrasses des del qual observar la resta de la rambla.A partir d'ara, l'equip guanyador haurà de dur a terme l'avantprojecte de la intervenció -tres mesos- i optarà també a la redacció del projecte executiu -entre sis i vuit mesos-. Aquest projecte, no obstant, l'hauria d'assumir el pròxim govern municipal perquè pugui tirar endavant, ja que l'executiu actual planteja que les obres s'iniciïn a mitjan 2020.Sanz ha assegurat que la proposta guanyadora ha tingut en compte les aportacions dels veïns, en un projecte amb visió "unitària i de continuïtat" que també planteja canvis en les circulació de vehicles: el costat que toca a Horta tindrà quatre carrils d'entrada i sortida del Túnel de la Rovira, mentre que el costat del Carmel comptarà amb una via per a veïns i transport públic.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor