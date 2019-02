Alex Rodríguez: «Amb el PSC la ciutat ha quedat en suspensió permanent»

Alex Rodríguez durant l'entrevista a LaTorre. Foto: Anna Mira

Alex Rodríguez, alcaldable del PP a Terrassa. Foto: Anna Mira

Àlex Rodríguez és l'alcaldable pel Partit Popular de Terrassa i el president de la formació des de fa gairebé un any. La seva candidatura ha estat la guanyadora de les primàries internes del partit i el pròxim mes de maig afrontarà la seva primera campanya electoral com a candidat. Rodríguez va haver d'assumir l'acta de l'únic regidor de la formació el febrer del 2016 quan el seu predecessor, Gabriel Turmo, va deixar la primera línia de la política per motius de salut . En l'entrevista amb, Rodríguez assegura que està molt il·lusionat pel projecte que li toca defensar i exposa algunes de les propostes que defensarà durant la campanya electoral.- Vaig agafar el relleu amb molta responsabilitat perquè Turmo feia 20 anys que era regidor i el seu nivell era molt alt. Ara he estat escollit per ser el candidat del partit en un escenari molt complex perquè ara som set partits i hi ha altres candidatures que podrien tenir representació a l'Ajuntament. Crec que és l'escenari més complicat de la història de la política municipal de Terrassa.- Està en un moment de relleu tant nacional, com autonòmic com també municipal i haurem de veure les conseqüències i els efectes de tots aquests canvis. El que està clar és que m'ho agafo amb moltes ganes i és molt motivador seguir treballant pel projecte del PP a Terrassa, que considerem que és imprescindible que continuï existint a la ciutat.- Aquest mandat ha estat la primera vegada que hi ha hagut un govern en minoria del PSC. A més a més primer va pactar amb CiU, un pacte que per nosaltres era antinatural i que es va demostrar al cap de dos anys i mig. Ara mateix el PSC té minoria i per tant necessita acords permanentment per aprovar coses. Fins i tot ha fet que tots els partits de l'oposició ens posem d'acord en algun moment i tirem endavant coses que el PSC en principi no volia i que després no ha fet.- S'han fet multitud de propostes de resolució, des de rehabilitar parets mitgeres, regulació dels patinets que ja s'ha fet, horaris de biblioteques, etc. Aquests quatre anys s'ha notat que no estan acostumats a governar d'aquesta forma perquè moltes vegades no han intentat arribar a acords. El PSC està molt esgotat des del punt de vista polític i crec que no ha sabut fer-ho bé.- Certament, ha estat la formació més votada però han governat ininterrompudament durant quaranta anys perquè han pactat amb tothom amb únic objectiu de continuar a la cadira del govern de la ciutat. Se'ls veu que estan cansats i és normal, ho entenem. Al principi de la democràcia a Terrassa el PSC va fer coses molt bones i això ho hem reconegut però ara estan esgotats i no saben ni cap a on anar ni quin projecte tenen de ciutat.- Creiem que el PP de Terrassa és necessari des del punt de vista d'oposició per vigilar el govern però també per representar uns valors que no hi ha a cap altra formació política: els valors de centredreta conservadors i liberals. És a dir que la prioritat sigui crear llocs de treball, no augmentar la pressió fiscal si no es reben serveis a canvi, millorar la neteja, el transport públic o augmentar mesures de seguretat. Trobem que ara mateix som l'únic partit que plantegem això d'una forma seriosa. El PDECat ara mateix està més pendent d'altres coses i Ciutadans ha aprovat pressupostos amb el PSC i ha arribat a acords de manera puntual.- El problema principal de terrassa és el PSC i creiem que en tot cas és necessari un canvi. Nosaltres no seríem cap bastó del PSC perquè continuï governant.- Estic satisfet perquè el dia d'avui he pogut portar a terme els projectes que volia pel Partit Popular de Terrassa: ampliar la base social de la militància, millorar la comunicació i arribar molt més al carrer. De fet ens hem canviat de seu que està a punt d'inaugurar-se al passeig de Les Lletres en una planta baixa més oberta més clara i més transparent.- A mi em preocupa el que li preocupa a la majoria de gent de Terrassa. Són qüestions molt senzilles però que al final afecten el dia a dia: la neteja o la mobilitat, per exemple. Aquest Ajuntament ataca a la mobilitat del vehicle personal i això s'ha de plantejar des d'una òptica de la realitat de la mobilitat de la gent a Terrassa. No podem estar imposant els veïns de Terrassa com s'han de moure per la ciutat.- En molts casos es presumeix dels quilòmetres de carrils bici que tenim a la ciutat però cal veure que molts d'ells estan en desús. No podem posar carrils bici si no hi ha una demanda real. Del que tenim és una demanda és de tenir una mobilitat més fluida, que les rondes realment funcionin, o que els carrers de Galileu i Arquimedes no siguin un caos a les hores punta. Podem tenir una visió teòrica i abstracta del que hauria de ser la mobilitat a la ciutat i això pot quedar com un pla mentre està el que hem de fer és gestionar la realitat.- Nosaltres sempre hem reivindicat que hauríem de tornar a obrir la rambla d'Ègara, sobretot en hores punta de circulació. No té sentit tenir dos carrers col·lapsats i la Rambla buida.- La contaminació està molt influenciada per la mobilitat que permet la ciutat és a dir sí a Terrassa la circulació està permanentment col·lapsada, es contamina més per què s'utilitzen les marxes curtes dels vehicles, que són les més contaminants. Els carrers d'Arquimedes i Galileu són una font de contaminació. L'ordenança de mobilitat de Terrassa era de l'any 1997 i amb 21 anys tot ha canviat . La qüestió dels patinets no ve de les administracions públiques sinó de la gent i el que ha de fer l'administració és gestionar aquesta realitat.- Sempre es pot fer més i sempre es pot fer millor. Tot i això amb un regidor és difícil portar a terme totes les propostes i arribar a tot arreu.- Això és un compromís particular del PP Terrassa. Creiem que és fonamental combinar l'activitat política amb l'activitat professional o laboral per mantenir un contacte amb la realitat perquè a vegades la política et pot aïllar i entrar en una bombolla que té poc a veure amb la realitat. Per això som tan crítics amb el senyor Ballart. Una persona que ha dedicat tota la seva vida política i que no ha treballat mai d'una altra cosa no es pot ser un bon polític.- Pel que fa a la prestació de serveis públics que l'ajuntament no fa bé són la neteja, el transport públic, la seguretat, ja que de nit hi ha determinats barris de Terrassa que són molt foscos i on no ve de gust caminar; la creació de treball creiem que és la millor política social; o la inversió en polígons industrials.- Hi ha qüestions que no són competència directa de l'ajuntament. A Terrassa hi ha uns 12.000 habitatges buits dels quals al 75% estan en mans de particulars. Què s'està fent per potenciar que aquests habitatges buits surtin al mercat? Si aconseguim alliberar aquests pisos buits, molt probablement el preu de lloguer baixarà. També s'ha d'acabar amb la xacra de les ocupacions i s'ha de permetre que el mercat sigui més flexible per assegurar al propietari que el llogater complirà amb les seves obligacions de pagar.- És evident que tothom necessita un lloc on viure però el gruix de les ocupacions no són per necessitat. L'ajuntament ha d'alliberar les ocupacions il·legals que no es fan per necessitat i també els pisos buits. I als propietaris garantir-los una compensació per posar-los a lloguer o oferir un servei d'assessorament jurídic i una actuació ferma de la policia. Cal posar mesures perquè hi hagi ordre a la ciutat i acabar amb les màfies que permeten ocupacions il·legals. Òbviament hi ha situacions difícils però la ciutat té la capacitat de donar resposta a les famílies que no necessiten. Ara bé, ens dona la sensació que el PSC no vol veure determinades realitats de la ciutat i calen actuacions policials coordinades pels diferents cossos per investigar aquests fets.- És un exemple més de la gestió dels socialistes que afronten els problemes creant taules o comissions que després de debatre durant uns mesos elaboren un document que s'aprova al ple i que després o no es compleix o no té dotació pressupostària per dur-lo a terme. Tot és un debat permanent i el que calen són més solucions i una gestió pragmàtica i tangible. Al PSC li fa molta por executar i quan té un problema i el que fa és delegar responsabilitats. I qui fa 40 anys que governa a la ciutat alguna responsabilitat ha de tenir en alguns àmbits. Si la ciutat està bruta, és responsabilitat del PSC, que no culpa.- No podem estar favor de la utilització partidista de l'espai públic. Quan hi ha una apropiació partidista l'espai públic sigui un fanal, sigui un banc, sigui un pont, no ens agrada que ens embrutis la ciutat amb plàstic i pintura groga. Respectem moltíssim la manifestació política. Si cada dia tenen permís per anar davant de l'Ajuntament a cantar, no hi veiem cap problema però sempre que puguem combatrem l'apropiació de l'espai públic amb les eines que et doni la democràcia i la llei.- Estem a favor de la neutralitat de l'espai públic, és igual si són llaços grocs, amb la bandera espanyola o la republicana. Estem en contra de qualsevol grafit, insult, esvàstica, etc.- Nosaltres hem condemnat totes les actuacions d'aquest tipus independentment d'on s'hagin produït. Volem una Terrassa neta des del punt de vista estètic.- Tenim contacte permanent amb la dona de Josep Rull, Meritxell Lluís, que és regidora de l'Ajuntament i fins i tot en determinats punts de la política municipal intentem arribar a acords per millorar la ciutat.- Abans sí que hi va haver un grup votants que se'n va anar a Cs fa tres anys però crec que ara molts s'han adonat que Cs no era el que ells creien perquè no s'acaben de definir mai. Ara alguns estan tornant cap al Partit Popular i alguns aniran a Vox perquè és nou i per definició el que és nou és atractiu però no sabem què volen per Terrassa. Està molt bé posar-se davant d'una bandera espanyola molt gran però després de la bandera han de venir altres coses de la gestió de la ciutat. Qui sempre ha portat la bandera espanyola a l'Ajuntament de Terrassa ha estat el PP.- Volem que el protagonista sigui el votant del PP. Hem de ser deixar de ser aquella organització jeràrquica i casposa que a vegades ens ha intentat atribuir. Ha costat molt fer una renovació del partit a Terrassa, a Catalunya i a Madrid i creiem que ara estem en una bona sintonia en aquest sentit. Creiem que la comunicació és fonamental perquè la política és pedagogia.

