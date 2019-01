L'epidèmia de grip augmenta a Catalunya per tercera setmana consecutiva

L'epidèmia de grip ha augmentat a Catalunya per tercera setmana consecutiva. Segons el Pla d'informació de les infeccions respiratòries agudes a Catalunya (PIDIRAC), la taxa d'incidència s'ha elevat entre el 21 i el 27 de gener fins als 302,66 casos per 100.000 habitants, una xifra que supera el llindar epidèmic establert per a aquesta temporada en els 110,7 casos.La setmana anterior, s'havia situat en els 277,66 casos per 100.000 habitants. Les taxes d'incidència han estat més altes entre els infants de 5 a 14 anys i gairebé es doblen, amb 624 casos per 100.000 habitants (365,5 la setmana passada). Aquestes taxes se situen per sobre de la tendència mitjana de les temporades anteriors. La resta de grups d'edat mostren un lleuger descens o es mantenen estables respecte a la setmana anterior.Durant la quarta setmana de gener, hi ha hagut 59 ingressos hospitalaris de casos greus per virus de la grip als hospitals de la xarxa sentinella i des de l'inici de la temporada, a principis d'octubre, un total de 390. El 75,2% de les persones que van ingressar no estaven vacunades.