Els treballadors consideren un «pegat» la solució del CatSalut per a l'oncologia pediàtrica del Taulí

La Plataforma Assembleària de Treballadors i Treballadores del Taulí (PATT), lamenta la decisió del Servei Català de la Salut de traslladar part de l’oncologia pediàtrica de l’hospital sabadellenc al de la Vall d’Hebron de Barcelona. El col·lectiu considera de “pegat” la solució que avui ha fet públic als alcaldes de la zona, i que arriba després de l’alerta que s’ha generalitat a la comarca pel trasllat de tot el servei, tal i com inicialment estava previst.Actualment hi ha 39 nens i nenes que ja han passat la fase aguda que estan estabilitzats, i que continuaran fent el seguiment a Sabadell, a través de les oncòlogues de Vall d’Hebron que es desplaçaran al Taulí. D’altra banda, en els acords anunciats aquest matí, també s’ha especificat que 31 infants que encara estan en aquest procés més intens seran tractats a partir de febrer a la Vall d’Hebron.“És un pegat, com que ens hem queixat decideixen que assumirem la darrera part al Taulí, però en realitat tindrem les oncòlogues a la Vall d’Hebron i s’hauran de desplaçar”, assenyala la portaveu de la PATT, Txus Merino. De fet les dues oncòlogues faran visites programades al centre vallesà, on el catSalut calcula que seran entre 80 i 90 per anys.“Es tracta d’un servei a mitges, on nosaltres no farem ni diagnosis ni el primer seguiment”, ha lamentat Merino.

