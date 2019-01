La facturació dels habitatges turístics de Barcelona cau prop d'un 3% el 2018 per la baixada dels preus

La facturació dels habitatges d'ús turístic de Barcelona ha caigut un 2,9% el 2018 arrossegada per una baixada dels preus d'un 4,6%. Ho ha explicat aquest dijous el president de l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona (Apartur), Enrique Alcántara, que ha augurat un bon 2019 després que la demanda "torni a ser forta".Amb tot, ha alertat que si el Brexit limita la mobilitat o el poder adquisitiu dels turistes britànics, que són els principals clients dels habitatges turístics, aquests es podrien veure negativament afectats. Alcántara ha atribuït les dades negatives del 2018 a un "cúmul de circumstàncies", com la situació política, els atemptats, les protestes contra el turisme a la ciutat o el conflictes laborals que van afectar l'aeroport.Malgrat la caiguda en la facturació i els preus, la taxa d'ocupació del sector va créixer més d'un punt i va passar del 76,61% al 77,95% el 2018. Alcántara ha explicat que el primer trimestre del 2018 va ser especialment negatiu i que esperaven que es recuperés a l'estiu, però no va ser així. Les bones dades de l'últim trimestre són les que han evitat que la caiguda en la facturació s'elevés fins al 7 o el 8%, segons ha explicat el president d'Apartur.Segons ha explicat Alcántara, les males dades del 2018 no es deuen a un únic factor, sinó a un "cúmul de circumstàncies". La situació política i les nombroses mobilitzacions al carrer hi han influït, però també les protestes contra el turisme o els conflictes laborals que han afectat l'aeroport.El president d'Apartur ha confiat que aquest any sigui "més semblant al 2017 que al 2018". Alcántara ha dit que la forta demanda de l'últim trimestre del 2018 fa pensar que aquest any es poden repetir les bones dades del 2017.Amb tot, ha alertat que un Brexit dur pot tenir un gran impacte sobre el sector, ja que el 12% dels turistes que s'allotgen en un pis turístic a Barcelona són britànics. Les restriccions en mobilitat i la baixada del poder adquisitiu dels britànics per la sortida de la Unió Europea són les principals qüestions que preocupen el sector.El president d'Apartur ha reclamat que el sector tingui "veu i vot" a Turisme de Barcelona, ja que ha recordat que representen un terç dels llits turístics disponibles a Barcelona. "No tenim cap vot en l'estructura i hem de participar-hi d'alguna manera", ha remarcat.Alcántara ha criticat que els habitatges turístics paguin una taxa turística més elevada que un hotel de 4 estrelles. Segons ha apuntat, els habitatges turístics van generar 9 MEUR en concepte de taxa turística. A més, ha reclamat que durant el 2019 les més de 9.000 habitacions il·legals que hi ha a Barcelona es regulin i paguin la taxa turística.El president d'Apartur ha dit que tenen "moltes idees" per fer que la taxa turística reverteixi en els veïns. Ha proposat que es destini a bonificar l'IBI dels veïns que viuen en edificis on hi ha habitatges turístics o a millorar els edificis en lloc de destinar-la a "asfaltar carrers".

