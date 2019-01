Casado, sobre el judici de l'1-O: «Es farà justícia a la major agressió a la democràcia des del 23-F»

Casad, a Sánchez: "No mercadegi amb la justícia, les llibertats i la convivència"

▶ @pablocasado_ hace un llamamiento al Gobierno de Pedro Sánchez para que no mercadee con la justicia, las libertades y la convivencia en Cataluña. pic.twitter.com/3pVtCikAsN — Partido Popular 🇪🇸 (@PPopular) 31 de gener de 2019

Casado: "Colau i els mal anomenats alcaldes del canvi estan permetent l'ocupació amb la mateixa impunitat que permeten agressions a ciutadans, crema de vehicles o l'existència de manters"

Pocs minuts després que el CIS hagi situat el PP com a quarta força en unes eventuals eleccions, Pablo Casado ha aterrat a la ciutat de Badalona. No ho ha fet per valorar el desplom del seu partit que pronostica el sondeig, sinó per llançar un missatge a les portes del judici de l'1-O i catapultar Xavier García Albiol com alcaldable. Sobre la vista que en els pròxims dies asseurà els presos polítics independentistes al banc dels acusats ha assegurat que servirà perquè es faci "justícia a la major agressió que ha viscut la democràcia espanyola des del cop d'estat del 23-F".El líder dels populars ha vaticinat que durant el judici es "podrà veure la violència que hi va haver", la "malversació" de fons públics que es va produir, així com "el pla configurat i traçat" per aconseguir la independència i com els manifestants del 20 de setembre van "intentar agredir" els agents de la Guàrdia Civil. "Veurem com la llei és igual per a tothom a Espanya", ha sentenciat. El dirigent ha dibuixat una Catalunya on no hi ha "ordre ni legalitat", es produeixen "ultratges a la Corona", l'escola "adoctrina" i es "malversen fons" per al procés.Davant d'aquest escenari, Casado ha fet una crida al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, perquè "no mercadegi amb la justícia, les llibertats i la convivència" a Catalunya. De fet, ha titllat d'"irresponsabilitat" que el líder del PSC, Miquel Iceta, negociï el suport als pressupostos amb el president de la Generalitat, Quim Torra, a "canvi d'immunitat, desigualtat en inversió per a Catalunya i la ruptura de la il·legalitat, la prosperitat, la llibertat i la convivència".Casado ha arribat més de 45 minuts tard a la convocatòria a Badalona, on desenes de veïns l'esperaven mentre compartien conversa amb l'alcaldable del PP a la ciutat, Xavier García Albiol. Precisament és aquesta ciutat on a principis d'any tres veïns van morir arran d'un incendi en un habitatge ocupat la que han triat els populars per presentar la seva proposta de llei per acabar amb l'ocupació il·legal d'immobles. Amb la norma que pretenen tramitar de forma urgent al Congrés, busquen que en menys de 24 hores les forces policials puguin fer fora els inquilins d'habitatges ocupats i que es consideri l'ocupació un delicte castigat amb entre un i 3 anys de presó.Casado també ha detallat que amb la llei que proposen els immobles ocupats no tindrien la consideració de domicili i, per tant, els inquilins no s'hi podrien empadronar. També que les comunitats de veïns puguin decidir tapiar els habitatges buits i es puguin personar contra habitatges ocupats i que les persones jurídiques puguin també fer-ho. Casado ha afirmat que el 25% d'habitatges de bancs estan ocupats i que la xifra global a Espanya és de 100.000 vivendes ocupades de forma il·legal."És una qüestió de màfies, de seguretat ciutadana i personal", ha assegurat tot recordant l'incendi que es va iniciar en un pis ocupat a principis de gener a Badalona i que va acabat amb la mort de tres veïns. "Colau i els mal anomenats alcaldes del canvi estan permetent l'ocupació amb la mateixa impunitat que permeten agressions a ciutadans, crema de vehicles o l'existència de manters", ha insistit Casado.Albiol ha xifrat en un miler els habitatges ocupats a Badalona i ha acusat les administracions públiques de permetre que es faci amb "impunitat". "Avui, ocupar un pis a Badalona surt gratis", ha lamentat. Ha precisat, però, que la llei "no perseguirà aquells que ocupen perquè no tenen recursos, sinó els que creen problemes de convivència".

