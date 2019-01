Les joventuts d'ERC fan campanya contra «un judici que és una farsa»

El @JoventRepublica iniciem la campanya entorn el Judici a l'1Oct. Tota la ciutadania dels Països Catalans veurà aquesta imatge, que mostra com ens jutgen a tots. Si no els aturem ara, els drets més bàsics corren perill. Canviem la història, condemnem l'Estat! #JudiciFranquista pic.twitter.com/sRSL5EnhV1 — Pau Morales 🎗 (@PauVilassar) 31 de enero de 2019

Les joventuts d'ERC, Jovent Republicà (JR), han presentat aquest dijous la seva campanya contra el judici de l'1-O, en una roda de premsa davant l'antiga presó Model. La iniciativa, que portarà per lema "Canviem la història, condemnem l'Estat", pretén denunciar "un judici que és una farsa".El portaveu de l'organització, Pau Morales, ha assegurat que "ara toca passar a l'acció" i ha considerat que qualsevol sentència que no sigui absolutòria "serà injusta" i "marcarà un greu precedent". La campanya, que han explicat que es concretarà en les properes setmanes, constarà de murals, actes polítics i una "enganxinada" de més de 100.000 adhesius arreu dels Països Catalans, segons han anunciat. "Jovent Republicà no restarà passiu, i l'independentisme tampoc pot fer-ho", ha sentenciat Morales.Durant la roda de premsa Morales ha titllat el judici de "farsa" i ha considerat que ha estat des del principi un procés "dubtós, amb irregularitats, afirmacions surrealistes i proves falses". A més, ha anat més enllà i ha assegurat que es tracta d'un judici "franquista" perquè, segons ha opinat, "qui s'amaga darrere la toga és el Règim del 78". És en aquesta línia que han presentat el seu lema de campanya, que crida a "condemnar l'Estat".JR també ha alertat del "greu precedent" que implicaria una sentència no absolutòria. "Si se'n surten, qualsevol manifestació podria ser un tumult, qualsevol organitzador d'una protesta podria ser acusat de rebel·lió", ha advertit Morales. En aquest sentit, ha assegurat que "s'estarà castigant qualsevol moviment social de l'Estat espanyol".En aquest context, doncs, Morales ha assegurat que "toca passar a l'acció" i ha animat els joves a "plantar cara". També ha afegit que cal coordinació per aconseguir "unitat estratègica" amb tots els agents per "aturar la repressió" i, així, ha assegurat que JR aposta per mobilitzacions juvenils "àmplies i massives" per aconseguir l'absolució dels encausats i la llibertat del país.Durant la roda de premsa, Morales ha destacat que que el tret de sortida de la campanya sigui davant la presó Model no és "casual". "Aquí s'hi va empresonar i assassinar Salvador Puig Antich, i també s'hi va empresonar l'expresident Lluís Companys. 70 anys després veiem com es jutja un altre president d'ERC, juntament amb la resta d'encausats", ha remarcat Morales.

