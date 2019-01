«This is the real Spain»: el vídeo per intentar rentar la cara a Espanya abans del judici

El Ministeri d'Exteriors –a través de l'entitat Espanya Global- ha llançat un vídeo titular 'The real Spain' amb l'objectiu de reforçar la imatge democràtica de l'Estat a les portes del judici de l'1-O. Forma part de la campanya orquestrada pel govern espanyol per contrarestar el posicionament dels independentistes que critiquen la manca de garanties del procés judicial al Tribunal Suprem.Personalitats com el cuiner José Andrés (resident als EUA), l'empresària del Santander Ana Botín o la directora de cinema Isabel Coixet participen en el vídeo. El govern espanyol defensa que Freedom House elabora un llistat de països entre "lliures i no lliures" i que Espanya obté una puntuació de 94 sobre 100 en l'índex de països lliures.El govern espanyol va emetre un vídeo similar amb motiu dels 40 anys de la constitució i ara ha publicat una segona entrega. Sota el títol 'The real Spain', diverses personalitats reconegudes destaquen el "progrés" de la democràcia espanyola i el grau de llibertat."Espanya és inclusió i diversitat, progrés", defensa el cuiner José Andrés. "Segons l'OCDE, Espanya està al nivell dels països més oberts i desenvolupats del món", apunta José Angel Gurría, secretari general OCDE. Al vídeo també apareix la presidenta del Banc Santander, Ana Botín, que remarca que la Constitució és el marc que ha permès "el període més llarg de llibertats, desenvolupament social i prosperitat econòmica de la història".La directora del centre de recerca contra el càncer, María Blasco, defensa la diversitat lingüística i cultural de l'Estat. "No hi ha res com la veritat", afegeix la cineasta Isabel Coixet. Al vídeo també apareix el presentador Jesús Calleja i el periodista Iñaki Gabilondo.

