Membres de CCOO critiquen que el sindicat no secundi la vaga general de la setmana vinent

Els independentistes de CCOO han lamentat que el sindicat no doni suport a la vaga convocada per la Intersindical-CSC la setmana vinent. Consideren que la convocatòria interpel·la la majoria de la població catalana perquè "tots els sondejos d'opinió mostren que el 80% dels catalans no estan d'acord amb aquesta farça de judici ni amb l'empresonament o exili injust"."No cal defensar la idea independentista per defensar les llibertats democràtiques i lluitar contra aquest judici-venjança", han dit a través d'un comunicat. És per això que han fet una crida a CCOO a implicar-se de cara al judici i a participar activament en la campanya "Jo acuso", impulsada per Òmnium Cultural.El sindicat no vol donar suport a la vaga general perquè creu que no apel·la al conjunt de la societat. Així ho va dir el secretari general del sindicat, Javier Pacheco, i ho confirmava ala portaveu Montse Ros. Ros, a més, explicava que prepararan accions i actes de "perfil propi" juntament amb l'UGT, l'altre gran sindicat, amb qui van mantenir reunions la setmana passada.La portaveu recalcava ahir que els sindicat no s'ha mogut del seu posicionament: continuen reclamant la llibertat dels presos, però esperaran al final del judici abans de pronunciar-se. Amb tot, Ros creu que des dels diversos sectors -independentista i unionista- es volen apropiar dels sindicats. "Uns ens diuen unionistes, altres independentistes, altres equidistants... Tothom ens vol portar al seu terreny", afirma.D'altra banda, qui tampoc s'ha posicionat encara és UGT. L'altre gran sindicat assegura a aquest diari que no han rebut cap "oferta formal" per participar de la vaga prevista per l'inici del judici. David Papiol, membre del sindicat, assegura que actuaran "en funció dels esdeveniments" però evita valorar la participació a la vaga perquè "no sabem res".

