La premsa en paper segueix en caiguda lliure i perd vendes i lectors

La premsa en paper no aixeca el cap. Ni a Catalunya, ni al conjunt de l'Estat. Els grans diaris de paper catalans i espanyols van perdre difusió i vendes als quioscos, segons dades de l'Oficina de Justificació de la Difusió (OJD) conegudes aquests dies.Amb xifres concretes, els dos grans diaris catalans, La Vanguardia i El Periódico, van perdre un 16,7% i un 12,6%, respectivament, de vendes al quiosc durant el 2018. En xifres absolutes, el diari del Grupo Zeta va vendre l'any passat una mitjana de poc menys de 33.000 diaris als quioscos, per uns 22.000 el rotatiu del Grup Godó. Deu anys enrere , els dos diaris es movien en xifres sensiblement superiors: per sobre dels 110.000 exemplars diaris El Periódico, i per sobre dels 75.000, La Vanguardia. Es a dir, que un sol dels dos diaris arribava a vendre més que tots dos junts ara.Aquesta caiguda de vendes ha ocasionat un altre fenomen: el tancament de quioscs , la meitat dels quals ha abaixat la persiana a l'àrea metropolitana de Barcelona en la darrera dècada.Pel que fa a la difusió, la davallada també continua, a Catalunya i a l'Estat. Segons informa El Español a partir de dades sense certificar de l'OJD, els sis diaris més llegits de l'Estat -El País, La Vanguardia, El Mundo, ABC, La Razón, i El Periódico, per aquest ordre- han perdut conjuntament un 13% en quant a difusió d'exemplars durant el 2018.Les darreres dades publicades durant la tardor ja incidien en importants caigudes tant de difusió com de vendes , en una espiral descendent que es manté com a mínim els darrers 10 anys

