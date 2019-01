ERC guanyaria les eleccions estatals a Catalunya amb poc marge respecte el PSC

ERC s'imposaria en unes eleccions estatals a Catalunya, però amb el PSC trepitjant-li els telons. Segons el baròmetre del CIS del gener , els republicans obtindrien el 28,2% del vot directe+simpatia cap a partits (l'enquesta no ofereix projecció de vot amb els resultats passats per una cuina), un resultat poc més d'un punt superior al dels socialistes, que es quedarien amb el 26,8%. Uns i altres aconseguirien deu punts més respecte les eleccions del 2016.Pel que fa En Comú Podem, que es va imposar en els darrers comicis, perdria set punts i mig de vot i se situaria en tercer lloc, amb el 17%. Al seu torn, Cs quasi mantindria els suports, amb l'11%, mentre que PDECat i PP s'enfonsarien, amb un 6,2% i un 6%, respectivament, menys de la meitat dels vots aconseguits el 2016.Sigui com sigui, sembla que Vox no aconseguiria fer forat a Catalunya, ja que el CIS tan sols li reserva l'1,1% del vot directe+simpatia, fins i tot per sota de l'1,7% del Pacma. Catalunya i el País Basc, de fet, són els únics territoris on els ultres quedarien per sota dels animalistes. En canvi, a Castella-la Manxa, podrien assolir l'15,3% dels vots, empatant amb Podem i a mig punt del PP, mentre que també aspiren a bons resultats a Múrcia (10,7%), Andalusia (9%), les Illes Balears (8,7%) o Madrid (8,5%) -cal tenir en compte, però, que a les comunitats petites hi ha pocs enquestats i, per tant, el marge d'error és elevat-.

