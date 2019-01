Un 54% dels joves catalans de 14 a 18 anys han estat implicats en casos de «bullying»

xarxes socials

El 54% dels adolescents de Catalunya han estat implicats en casos de bullying, directament o indirectament, com a agressors, víctimes o testimonis actius o passius, segons l'enquesta realitzada per la Fundació Barça a través d' Adolescents.cat entre 8.600 joves d'entre 14 i 18 anys. L'estudi reflecteix també que l'assetjament escolar ha provocat un "intens sofriment" al 90% de les víctimes.Una altra de les dades destacades d'aquest informe és que el bullying s'ha convertit en la primera preocupació dels joves d'aquest tram d'edat, per davant de les drogues i el fracàs escolar. El 20% dels enquestats afirma haver patit abusos físics i psicològics.L'estudi també ressalta que lesmultipliquen la difusió de missatges humiliants, els quals agreugen encara més el patiment dels afectats. A més, els que pateixen aquest tipus d'agressions reconeixen que les humiliacions s'allarguen almenys tres o quatre anys.Aquest diagnòstic, que recull les opinions dels joves envers aquesta problemàtica, està avalat per professionals i especialistes que han participat en l'estudi i destaquen que els testimonis d'aquestes agressions són la peça clau per trencar una situació de bullying.Els espectadors són còmplices actius o passius del bullying que s'excusen amb arguments com "no n'hi ha per a tant", "és estrany, així que és normal que es fiquin amb ell" o "és només una broma". Existeixen també els observadors passius, aquells que tenen por d'intercedir i patir-ne conseqüències. Tots ells reforcen que el conflicte es normalitzi i la victimització quedi oculta a la mirada de l'adult.Una de les característiques del bullying és la dificultat per detectar-lo. De fet, l'informe destaca amb un 70% l'aïllament com una de les formes més freqüents. D'altra banda, els adolescents indiquen que el professorat "percep res més que una acció puntual, però no la trajectòria de l'agressió". Aquestes són les principals dades que s'extreuen de les respostes dels enquestats:A l'informe, també es recullen algunes de les opinions expressades pels adolescents durant la investigació. Són aquestes:En l'informe s'evidencia que quan el bullying es detecta és tard i que per tant és necessari abocar esforços en la prevenció i la detecció precoç. Entre altres, l'informe presenta aquestes propostes de prevenció:

