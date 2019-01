Demanen tres mesos de multa per amenaçar una diputada de Cs a Twitter

Lorena Roldán és la protagonista aquest matí als jutjats de Tarragona. La denúncia que la diputada i senadora de Ciutadans va posar per haver rebut insults i amenaces a través de Twitter ha arribat a judici. L'acusació demana tres mesos de multa.La política ha entrat a l'Audiència Provincial de Tarragona a les 11 h. Abans d'entrar, Roldán ha carregat amb força contra l'independentisme i els partits polítics "separatistes". La diputada ha afirmat que des de Cs "estem farts d'aquest nacionalisme intolerant" i que no "callarem davant les amenaces".La tarragonina ha lamentat que les amenaces que rep el seu partit ja no només es queden a les xarxes socials, sinó que "van més enllà, com hem vist a Torroella de Montgrí". La senadora ha recordat els fets que van passar el cap de setmana passat al municipi de Baix Empordà, quan "un grup de radicals separatistes li va partir la cara, literalment, a un regidor de Cs".Roldán defensa que "quan se'ns ataca a nosaltres, s'ataca a més d'un milió de catalans". La tarragonina considera que el més greu "és que quan es produeixen aquests atacs feixistes, els partits separatistes treuen pit i se n'enorgulleixen"."Què més ha de passar? Fins on estan disposats a arribar? Que ha de passar a Catalunya perquè els partits separatistes reconeguin la fractura social?". Aquestes són algunes de les preguntes que Roldán ha formulat, just abans d'entrar al judici.La diputada també ha pronunciat paraules contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a qui ha etzibat que "els senyors que neguen els atacs, són els seus socis". I també li ha dit que està disposat a pactar amb tothom per poder estar més temps a la Moncloa.La diputada ha arribat acompanyada pel diputat de Cs al Congrés, Sergio del Campo, el portaveu municipal, Rubén Viñuales, i els regidors a la ciutat.Pepe Rey, advocat de Roldán, ha explicat que demana una condemna d'un delicte lleu d'amenaces i amb agreujant de cometre el delicte per motius de discriminació ideològica i també les penes de tres mesos de multa, a 15 euros diaris, i a indemnitzar a Roldán amb la quantitat de 500 euros.L'acusat només ha respost les preguntes del seu advocat. El tuitaire ha reconegut el fet i la defensa n'ha demanat la seva absolució perquè considera que no és "constitutiu de delicte". L'acusat també s'havia disculpat a través de les xarxes poc després de publicar el missatge.Roldán va denunciar -el 4 d'agost- un usuari de Twitter, d'Osona, per haver "amenaçat i insultat greument" a través de la xarxa. La tarragonina denunciava un delicte d'odi. Els fets van passar el 3 d'agost del 2018.El tuitaire va respondre un tuit d'un mitjà de comunicació que va publicar una entrevista que havia fet a la tarragonina. Allò va provocar que l'osonenc carregués contra Roldán dient-li "truja", que li clavaria "dues hòsties" i que "us ruixarem amb purins".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor