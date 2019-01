El CIS manté el PSOE com a primera força destacada i situa el PP en quart lloc

El PSOE seguiria com a primer partit espanyol amb molt de marge sobre el segon, segons el baròmetre del CIS de gener, fet públic aquest dijous. L'enquesta apunta que els socialistes rebrien el 29,9% del vot directe, mentre que, en segon lloc, Cs es quedaria amb el 17,7%. En tercer lloc, es trobaria Podem i les seves confluències, que sumarien el 15,4% dels suports, fins i tot per davant del PP, amb el 14,9%. Aquestes dades, però, són d'intenció directa de vot, sense passar per cuina, i cal tenir en compte que els populars tenen força vot ocult.En tot cas, el baròmetre assenyala que el PSOE obtindria un punt més de vot que el desembre , mentre que Cs tan sols retrocediria dues dècimes. Podem, al seu torn, creixeria mig punt, mentre el PP cauria de forma notable fins a 4,2 punts. Aquest descens es podria deure a causa del fort creixement de Vox, que passa del 3,7% al 6,5% de vot.Pel que fa als partits catalans, ERC tornaria a ser el més votat, com en els anteriors baròmetres, amb el 4,7% de vot directe de tot l'Estat (igual que el desembre), per davant d'En Comú Podem, amb el 2,5% (dues dècimes menys). Pel que fa a CDC/PDECat, obtindria l'1% dels suports, quatre dècimes menys que fa un mes.Si s'analitzen els resultats en base a les dades sobre vot directe+simpatia -tal com les presentava el CIS fins fa dos mesos i que, sense passar per cuina, afegia un altre element per ponderar les respostes-, el PSOE es manté en primer lloc destacat, amb el 31,6% del total de vots a candidatures, igualant la millor marca dels darrers mesos. Ciutadans, en segona posició, seguiria recuperant vot, però encara més de dos punts per sota de l'octubre.Podem i les confluències tindria el 16,4% dels suports, més que el desembre però encara en la franja baixa del darrer mig any, però qui tocaria terra seria el PP, amb 3,7 punts menys que el desembre. Per contra, el creixement de Vox és notable, passant del 2,5% el novembre (abans de les eleccions andaluses) al 6,2% aquest gener. De fet, el 13,7% dels espanyols que el 2016 van votar PP, ara optarien per Vox, igual que el 9,9% dels que van optar per Ciutadans en les darreres eleccions.

