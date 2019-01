Renfe prepara un AVE «low cost» un 40% més barat

Renfe té previst introduir l'any que ve un servei d'AVE low cost, amb menys prestacions i bitllets fins a un 40% més barats. Així ho ha concretat aquest dious el president de la companyia, Isaías Táboas, que ha presentat a Madrid el pla estratègic 2019-2023 de l'empresa pública.El nou servei d'AVE estarà llest abans de desembre del 2020, que és quan es liberalitza el transport ferroviari de passatgers a l'Estat. El pla de Renfe passa per llançar la seva alta velocitat low-cost "uns mesos abans" de la liberalització, perquè aquest ja estigui plenament en marxa abans de l'arribada d'altres competidores.De fet, l'AVE de baix cost constitueix el projecte estrella del pla estratègic que Renfe ha dissenyat per al període 2019-2023 precisament amb l'objectiu de preparar-se per a la liberalització. En paraules de Táboas, es tracta de "salvar la mossegada que pot fer al negoci" la liberalització.Renfe confia que l'AVE low-cost i els serveis de transport que aconsegueixi a l'estranger li aportin el 30% dels seus ingressos el 2028. Per a aquesta data, la companyia pública espera facturar així un total de 5.300 milions d'euros, un 30% més que el 2018. En concret, l'operadora espera que l'AVE low-cost aporti el 20% d'aquests ingressos i el negoci exterior, un altre 10%.

