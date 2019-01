Torra ajorna la taula catalana de partits pel trasllat dels presos cap a Madrid

L'anomenat espai de diàleg s'havia de tornar a reunir aquest divendres al Palau de la Generalitat per abordar una sortida política al conflicte entre Catalunya i l'Estat, però la trobada ha estat ajornada -sense nova data- arran del trasllat dels presos polítics cap a Madrid . El president Quim Torra havia citat per a les quatre de la tarda els responsables dels grups parlamentaris de Junts per Catalunya (JxCat), ERC, PSC i Catalunya en Comú Podem, a l'estil de la trobada celebrada el 16 de novembre de l'any passat . Torra tenia pensat acudir a la trobada amb dues carpetes sota el braç: la imminència del judici al Tribunal Suprem i l'estat del diàleg amb la Moncloa , encallat en un espai de partits a nivell espanyol que Pedro Sánchez no acaba de validar pel format i l'objectiu.Precisament la mesa catalana de partits -a la qual han desistit d'assistir-hi la CUP, Ciutadans i el PP, per raons diferents- és un dels arguments que dona la Generalitat als responsables del govern espanyol a l'hora de qüestionar que el PSC se sumi a la taula de diàleg que dissenyen les dues administracions. "Si volem parlar amb Miquel Iceta, agafem el telèfon i el truquem", assenyalava dimarts la consellera de la Presidència, Elsa Artadi, que tenia previst ser -com al novembre- a la reunió de Palau juntament amb Torra, el vicepresident Pere Aragonès i un altre representant d'ERC al Govern.La reunió del mes de novembre es va tancar sense cap acord més enllà de tornar a reunir-se i seguir mantenint el contacte. L'escull principal és el dret a l'autodeterminació: JxCat, els republicans i els comuns estan d'acord en el referèndum -aquests últims, a banda, proposen un pacte de claredat ja exposat en l'anterior trobada-, però el PSC no l'avala. Els socialistes emmarquen qualsevol solució dins del marc estatutari. "No hem d'aixecar espectatives ni proposar solucions màgiques", va dir Iceta al novembre.La trobada a Palau, segons estava previst inicialment, s'havia de celebrar unes hores després que els presos polítics fossin traslladats de Lledoners, Puig de les Basses i Mas d'Enric a Brians 2, i des d'allà haguessin enfilat el camí cap a Madrid. La imminència del judici -ara la data que apareix com a més probable és la del 12 de febrer- havia de centrar bona part de cita, i més després que Torra es desplacés - com així farà, segons ha avançat RAC1 - fins a Brians 2 per estar per última vegada abans de la vista al Suprem amb els nou dirigents en presó preventiva a l'espera del judici.El Govern també celebrarà aquest divendres una reunió extraordinària com a gest d'acompanyament als presos. Dimecres, els familiars dels presos van protagonitzar un acte a Palau en el qual van demanar "serenor i fermesa" de cara al judici

