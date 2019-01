La Volta tindrà dues grans etapes de muntanya i un cartell de luxe

La 99a edició de la Volta Ciclista a Catalunya , que tindrà lloc del 25 al 31 de març, presenta un recorregut atractiu, amb dues grans etapes de muntanya. La cursa enguany tornarà a gaudir d’una participació de luxe.

La Volta començarà per vuitè any consecutiu a Calella, amb sortida i arribada al municipi. La segona etapa es viurà entre Mataró i Sant Feliu de Guíxols, que 25 anys després torna a rebre la visita de la cursa. Serà una jornada ideal per a esprinters o escapades.

Les dues principals etapes de muntanya es decidiran a les estacions d’esquí de Vallter 2000 i la Molina, els ports que són finals en alt. Així, la tercera etapa entre Sant Feliu de Guíxols i Vallter 2000 i la quarta entre Alp i La Molina començaran a definir quins ciclistes podran guanyar la Volta.

Aquest és el recorregut de la @voltacatalunya 2019 // Y por fin, aquí tenemos el recorrido oficial de la #VoltaCatalunya 2019! // Here you have this years itinerary! pic.twitter.com/AKgZcBiwfw — Volta a Catalunya (@VoltaCatalunya) 30 de gener de 2019

La cinquena etapa, amb sortida a Puigcerdà i arribada a Sant Cugat del Vallès, tornarà a ser una bona oportunitat per a esprinters o per les escapades, mentre que la sisena, per terres tarragonines entre Valls i Vila-seca es presenta com una jornada trencacames.

Finalment, Barcelona tornarà a acollir la setena i darrera etapa, que ho decidirà tot, amb vuit voltes espectaculars per la muntanya de Montjuïc que posaran el punt i final a la 99a edició de la cursa, ple de figures internacionals.

Ciclistes com el vigent campió del món i de la Volta, Alejandro Valverde, el britànic Simon Yates, el català Marc Soler, els francesos Romain Bardet, Thibaut Pinot o Warren Barguil, l’italià Fabio Aru, el colombià Rigoberto Urán, els belgues Thomas de Gendt o Remco Evenepoel... entre molts altres, han planificat la Volta Ciclista a Catalunya dins del seu calendari per a la temporada 2019. Tot un cartell de luxe per a la tercera prova per etapes més antiga del món, després del Tour de França i el Giro d’Itàlia.



Recorregut 99a edició de la Volta Ciclista a Catalunya 1 25/03/2019 Calella - Calella 164km 2 26/03/2019 Mataró - Sant Feliu de Guixols 179km 3 27/03/2019 Sant Feliu de Guíxols - Vallter2000/Setcases (Vall Camprodon) 179km 4 28/03/2019 Llanars (Vall de Camprodon) - La Molina (Alp) 150km 5 29/03/2019 Puigcerdà - Sant Cugat del Vallès 181km 6 30/03/2019 Valls - Vila-seca 174km 7 31/03/2019 Barcelona - Barcelona 143km Fins a 190 països rebran imatges de televisió de la cursa gràcies a 30 difusors internacionals.

Aquí tenim el cartell de la #VoltaCatalunya 2019, obra de @neusmartinroyo // Neus Martín ha sido la encargada de diseñar el cartel de este año de la @voltacatalunya // Neus Martín is the artist that designed the official poster pic.twitter.com/gnPBaZN9KQ — Volta a Catalunya (@VoltaCatalunya) 30 de gener de 2019

