Les altres causes judicials del procés

Imatge d'arxiu del Tribunal Europeu de Drets Humans a Estrasburg Foto: ACN

El judici a l'estranger s'espera com un dels últims graons, si més no, per a les defenses dels presos polítics, que tenen clar que s'està produint un procés judicial ple d'irregularitats, ja des del seu inici. Per això, alguns d'ells posen les expectatives sobre el Tribunal Europeu de Drets Humans, la institució que confien que repararà la vulneració de drets humans, civils i polítics.Més enllà d'aquí, i malgrat que Europa no s'ha posicionat políticament sobre la causa catalana, diversos tribunals -com l'alemany, el belga o l'escocès- si que s'han mostrat reticents o contraris a veure-hi indicis de rebel·lió pel que fa a les persones exiliades. Aquest va ser el motiu principal pel qual Pablo Llarena va retirar les euroordres -ja que Alemanya es negava a extradir Carles Puigdemont per rebel·lió- i només acceptava veure-hi malversació. El judici a l'estranger, doncs, és el que mantenen simbòlicament els polítics exiliats, així com els ciutadans que, com Adri Carrasco, van exiliar-se per evitar ser detinguts per la seva vinculació amb els CDR