Uber i Cabify marxen de Barcelona. Primer ho ha anunciat la companyia nord-americana a través d'un comunicat, on ha explicat que deixarà d'oferir servei a la capital catalana a partir de demà divendres. La decisió s'ha pres després de l'aprovació del decret llei que regula el sector de les VTC, una regulació que consideren "incompatible" amb la seva activitat."Amb les restriccions aprovades per la Generalitat ens veiem obligats a suspendre el servei d'UberX a Barcelona", diu l'empresa, que també critica l'obligació de contractar els serveis de VTC amb 15 minuts d'antel·lació. Tot i així, al comunicat deixen la porta oberta a un retorn en un futur a la capital catalana.Poques hores després ha estat Cabify qui s'ha sumat a la decisió d'Uber i també ha dit que marxarà de Barcelona i demà ja no oferirà servei. Divendres és el dia que entra en vigor el decret del Govern aprovat dimarts al consell executiu. La norma preveu una precontractació d'un interval de temps mínim de 15 minuts i habilita ajuntaments o ens locals metropolitans a augmentar-lo, segons consta en la documentació de l'executiu. En les negociacions en el marc de la vaga de taxistes, l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) es va comprometre en establir el període de contractació en una hora.

