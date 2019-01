Albiol deixa l'escó al Parlament per centrar-se en la campanya a Badalona

El fins ara diputat del PP Xavier Garcia Albiol ha renunciat aquest dijous al seu escó al Parlament per centrar-se en la campanya per l'alcaldia de Badalona. Segons ha avançat Catalunya Ràdio i han confirmat fonts del partit a l'ACN, Albiol ja ha presentat la renúncia. Rellevarà l'exalcalde de Badalona l'exdiputada Esperanza García.El popular ja va anunciar a principis d'octubre que tenia previst renunciar a l'acta de diputat i a la presidència del Partit Popular de Catalunya per dedicar-se íntegrament a recuperar l'alcaldia que ja va tenir en el passat mandat. El 10 de novembre Alejandro Fernández va assumir la presidència del PP en un congrés extraordinari.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor