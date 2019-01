El trasllat dels presos començarà aquest divendres a les 7 del matí

Els Mossos d'Esquadra han rebut l'ordre de començar el trasllat dels presos polítics tancats a Lledoners aquest divendres, 1 de febrer, a les set del matí, segons han confirmat afonts coneixedores del trasllat.Tal com aquest diari ja va avançar, el Tribunal Suprem va notificar a les defenses dels acusats que el trasllat es faria efectiu divendres, però no en va concretar l'hora. Així, detallava la notificació, els presos podrien estar a disposició del tribunal a partir del dia 2 de febrer.A partir d'aquest divendres a les set del matí, doncs, l'Àrea Penitenciària dels Mossos d'Esquadra es farà càrrec dels set presos polítics engarjolats a Lledoners i els durà fins a Brians 2, des d'on es farà l'enllaç entre Serveis Penitenciaris del Departament de Justícia de la Generalitat i Institucions Penitenciàries del Ministeri d'Interior. Serà la Guàrdia Civil qui els custodiarà en el trajecte fins a la presó de Soto del Real, a Madrid.Segons el Departament de Justícia, es tracta d'un "trasllat excepcional", tant per la durada del judici, com pel nombre d'encausats que han de comparèixer davant del tribunal.

