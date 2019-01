Cuixart avisa que el Suprem causaria una «greu indefensió» si el judici comencés la setmana vinent

La defensa de Jordi Cuixart, exercida per Marina Roig, ha presentat un escrit al Tribunal Suprem on demana conèixer amb "temps suficient" la data d'inici del judici. En l'escrit, esmenta que l'article 6 del Conveni Europeu de Drets Humans (CEDH) i que cal garantir el dret a disposar de temps i facilitats necessàries per preparar la defensa.La lletrada recorda que encara no s'ha assenyalat el judici, tot i que el trasllat dels presos està previst per demà divendres i algunes informacions periodístiques apunten a l'inici del judici la setmana vinent. Per això, consideren que si es complís aquest calendari el temps que es dona a seria "insuficient" per preparar la defensa "amb garanties" en una causa "de les dimensions que ens ocupa". "Un hipotètic assenyalament del judici amb només una setmana comportaria una greu indefensió", escriu la lletrada d'Òmnium.L'advocat de Junqueras i Romeva, Andreu van den Eynde, ja va adreçar un escrit similar el dilluns al Tribunal Suprem per demanar que, com a mínim, hi hagi tres setmanes entre que es notifiqui l'assenyalament i comencin les sessions.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor