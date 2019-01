El Govern es bolca a «acompanyar» els presos a les portes del judici

Gestos del Govern per bolcar-se amb els presos polítics en el trasllat a Madrid i davant la imminència del judici de l'1-O. El consell executiu es reunirà de manera extraordinària al Palau de la Generalitat per abordar la situació i el president Quim Torra es desplaçarà fins a Brians 2 -des d'on sortiran els encausats fins a les presons madrilenyes- per tal d'acomiadar-los en persona. Serà l'última vegada que hi pugui mantenir contacte abans que arrenqui el judici al Tribunal Suprem, que encara no té data.La reunió de l'executiu, tal com ha avançat Catalunya Ràdio , serà "monogràfica". Serà un dia mogut a Palau, perquè a la tarda hi ha prevista una reunió de la taula catalana de partits a la qual Torra hi vol portar qüestions com el judici i l'estat del diàleg amb la Moncloa, per ara encallat en les fórmules per trobar un encaix. "Els presos mereixen que el Govern els acompanyi en el que sigui possible", ha destacat el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, a la ràdio pública catalana.La visita de Torra als presos -Dolors Bassa, Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Josep Rull, Joaquim Forn i Jordi Turull- s'emmarca en la voluntat de dotar de la màxima "transcendència" el judici, segons ha avançat RAC1 . Quan arrenqui el judici, a banda, el president té intenció de seguir sessions des del Suprem, a les quals també s'hi sumarà el vicepresident Pere Aragonès.El Govern ja va transmetre ahir el suport als familiars dels presos en un acte solemne però breu a Palau en el qual va intervenir la presidenta de l'Associació Catalana pels Drets Civils, Meritxell Lluís, que també és la dona de Rull. Va voler demanar "serenor i fermesa" de cara al trasllat i el judici , i va detallar els ànims dels encausats: "Durant aquests mesos, els presos i les preses s'han preparat el judici a consciència, sabent que no han comès cap delicte de rebel·lió, sedició ni malversació".També hi ha hagut trobades a l'exili de cara al judici. La secretària general d'ERC, Marta Rovira, i Pere Aragonès, han mantingut una reunió a Ginebra (Suïssa), on va marxar Rovira el març del 2018. La trobada de treball s'ha produït just l'endemà de la conferència política del líder del partit, Oriol Junqueras, al Sant Jordi Club, i se n'ha fet una valoració positiva. Segons fonts properes, Rovira i Aragonès també han abordat aspectes com "la repressió" i la tasca de la secretària general d'ERC des de Ginebra.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor