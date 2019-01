Paluzie descarta «obstaculitzar» el trasllat dels presos: «Quin sentit té?»

La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha descartat "obstaculitzar" el trasllat dels dirigents independentistes presos a Madrid amb les mobilitzacions que l'entitat prepara per aquest divendres."Quin sentit té obstaculitzar un trasllat que no aconseguiràs perquè no tens la força suficient, quan en realitat s'ha decidit afrontar el judici", ha reflexionat Paluzie en una entrevista aquest dijous a Els Matins de TV3.En aquest context, la líder de l'entitat sobiranista ha recordat que l'Assemblea crida a "acompanyar" els presos durant el trasllat a Madrid, amb concentracions de rebuig al judici per l'1-O a les capitals de comarca aquest divendres a la tarda. En paral·lel, Paluzie ha advertit l'independentisme que l'escenari d'un referèndum pactat "no és realista": "Per favor, posem-nos a treballar en la única via possible, la que depèn de nosaltres, la unilateral", ha urgit.En aquest sentit, Paluzie ha admès que el "debat polític" entre les formacions independentistes no permet avançar al ritme que reclama l'ANC. "Per això anem com anem; [..] potser ens podrem trobar pel camí", ha augurat.I ara, en un "període de transició" de l'independentisme, la presidenta de l'Assemblea ha reivindicat la seva entitat com una eina "transversal". Ho ha dit en ser preguntada pel perfil associatiu i transversal que s'adjudica la Crida des del congrés constituent de dissabte. "L'ANC és una entitat molt i molt plural; la Crida no és això, hi ha el Govern, consellers, el fundador és qui ha estat president de la Generalitat i encara deu tenir carnet del PDECat; és una altra cosa", ha dit en assegurar que el nou moviment de Carles Puigdemont "no amaga que és un instrument polític" amb intenció electoral.A les portes del judici, Paluzie ha demanat també convertir les sessions al Suprem en una "eina de denúncia". "La realitat és que no es va implementar la república i que es va decidir anar a declarar, és una decisió presa; un cop presa, cal fer-ne una eina de denúncia, utilitzar-lo amb l'objectiu d'aconseguir la independència; ho hem de capitalitzar", ha resolt.

