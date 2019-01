Reunió extraordinària del Govern aquest divendres per «acompanyar» els presos

El Consell Executiu es reunirà aquest divendres de forma extraordinària, coincidint amb el dia que els presos independentistes seran previsiblement traslladats a les presons de Madrid. Tal i com ha avançat Catalunya Ràdio i ha confirmat l'ACN, el Govern vol fer una reunió monogràfica al voltant de la situació dels presos, per deixar patent la seva solidaritat i suport, i per mostrar "unitat" entre els sobiranistes i entre els socis de l'executiu per encarar el judici de l'1-O que començarà en breu.El primer en parlar-ne, a més, ha estat el conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, que, tot i demanar "discreció", en una entrevista a la ràdio pública catalana ha explicat que es reuniran perquè "els presos mereixen que el Govern els acompanyi en el que sigui possible". "Celebrant aquest Consell de Govern extraordinari s'evidencia aquest fet", ha comentat sense aportar més detalls. Quim Torra s'acomiadarà demà dels presos a la presó de Brians 2, abans que se'ls emportin cap a Madrid per començar el judici de l'1-O. Tal com ha avançat RAC1, la Generalitat vol donar màxima transcendència al procés judicial, i és per això que el president farà aquesta visita i demanarà assistir a les qüestions prèvies al Suprem. Aquest, doncs, serà l'últim contacte directe del president amb els acusats abans del judici.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor