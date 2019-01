Aragonès i Rovira es reuneixen a Ginebra a les portes del judici de l'1-O

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, i l'adjunt a la presidència dels republicans i vicepresident del Govern, Pere Aragonès, han mantingut una reunió a Ginebra (Suïssa), on va marxar Rovira el març del 2017.La trobada de treball s'ha produït just l'endemà de la conferència política del líder del partit, Oriol Junqueras, al Sant Jordi Club, i se n'ha fet una valoració positiva. Segons fonts properes, Rovira i Aragonès també han abordat aspectes com "la repressió" i la tasca de la secretària general d'ERC des de Ginebra.

