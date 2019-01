​El taxi valencià presenta al Consell una proposta per a la regulació dels VTC

Les associacions representatives del taxi al País Valencià han presentat aquest dimecres en la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori una proposta per a la regulació dels Vehicles de Turisme amb Conductor (VTC), segons informa el Diari la Veu . Amb aquesta responen a la consulta oberta per la Conselleria de manera prèvia a l'elaboració del decret del Consell per a regular les condicions de prestació del servei d'arrendament dels VTC, un tràmit l'objectiu del qual era comptar amb les propostes de totes les parts implicades per a buscar la millor solució.La proposta, segons l'acordat per les sis associacions representatives del sector, recull dotze hores de precontractació per als VTC, la tornada a la base dels vehicles i la impossibilitat que circulin buscant clients, un model que diferencia aquest servei del que ofereix el taxi, segons ha explicat el responsable de la Confederació de Taxistes Autònoms, Ferran del Molino. Aquestes condicions estan d'acord amb la Llei d'Ordenació del Transport (LOT), segons Del Molino, que ha afegit que estan oberts a la negociació.Les associacions que han acordat la proposta són CTA-CV, la Unió d'Associacions de Taxistes de la Comunitat Valenciana, l'USO-CV, Elite Taxi València, l'Associació de Taxistes de la Comunitat Valenciana (ATCV) i l'Associació Empresarial d'Auto-Taxis (AET).D'altra banda, s'ha convocat la renovació del Consell del Taxi del País Valencià i s'ha obert el termini per a la presentació de sol·licituds a les vocalies del ple del consell, segons publica aquest dimecres el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV). Preguntat per aquesta renovació, Del Molino ha assenyalat que hi haurà debat sobre aquest tema perquè les associacions petites voldran entrar i tenir representació en l'organisme. Segons ha afegit, és necessari que es reglamenti la llei del taxi i que es creen els consells del taxi per demarcacions perquè les associacions locals tinguen major capacitat d'interlocució.

