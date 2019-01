La víctima del crim de Reus era menor d'edat

La dona que dimecres va ser trobada morta en un pis de Reus amb senyals evidents de violència era menor, segons han confirmat els Mossos d'Esquadra. Els investigadors intenten esbrinar ara quina era la relació de la jove amb l'home que es va precipitar pel balcó del cinquè pis, al carrer Argentera, i que va acabar morint a l'hospital Joan XXIII de Tarragona hores més tard. Els Mossos no descarten cap hipòtesi per explicar els fets, tampoc la violència masclista.Els fets van passar al voltant de les dues de la tarda, quan la policia va acudir a l'indret els fets després de ser avisats que un home s'havia precipitat per un balcó al carrer Argentera. L'home va ser traslladat pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) en estat crític a l'hospital Joan XXIII de Tarragona, on va morir un cop arribar.Els agents que van arribar al lloc dels fets van pujar fins al pis d'on havia caigut l'home, un cinquè, per fer les comprovacions pertinents. Aleshores van trobar el cos de la dona.

