L'oposició valora la sobtada retirada de Josep Poblet: d'«animal polític» a gran alcalde

Josep Poblet, alcalde de Vila-seca, en una imatge d'arxiu Foto: Jonathan Oca

ha parlat amb els portaveus dels grups municipals per fer una valoració d'aquest comiat.Josep Forasté, Jordi Camarasa, Mario Téllez i Juan Antonio Ramírez expliquen que ha suposat el pas de l'actual alcalde pel municipi.Josep Forasté, portaveu de Decidim Vila-seca, és molt conscient que Poblet ha fet "moltes coses pel municipi i moltes de bones", entre les quals destaca mantenir l'Ajuntament amb deute zero. El republicà no s'amaga i dona les "gràcies" al batlle però afirma que a Vila-seca "li cal una renovació, una entrada d'aire fresc". Segons Forasté, Poblet, després 26 anys de majoria absoluta i d'hegemonia política, "s'ha apartat de la realitat".Forasté també considera que ara hi ha la "incògnita" de qui serà el seu relleu i sota quines es presentaran. Ara bé, el que té molt clar és que "el pobletisme sense Poblet no s'entendria" i per tant, qui sigui el valent d'encapçalar la llista electoral ho tindrà força difícil perquè "seguir amb el pobletisme no té sentit". Tanmateix, afirma que hi ha molta gent a Vila-seca que és "pobletista" i amb la baixa de l'històric de CDC, "caldrà veure on van aquests vots".Mario Téllez, portaveu adjunt de Vila-seca En Comú, afirma que "Poblet és un animal polític". Recorda que és "dels alcaldes que més majories absolutes ha revalidat" i això vol dir que "alguna cosa haurà fet bé". Des dels comuns, però, consideren que "com que ell ja veia que finalitzava la seva etapa, la gestió de l'Ajuntament ha anat minvant". Téllez exemplifica aquesta gestió lamentant que "no hi ha aprovats els pressupostos del 2019 en un ajuntament amb majoria absoluta per discrepàncies internes"."Entenem que ara vulgui fer un pas enrere però creiem que l'alternativa no pot ser una persona i un lideratge personalista com fins ara hi ha hagut a Vila-seca", ha apuntat Téllez, qui ha afegit que "una persona no podrà fer ombra a Josep Poblet, ni a dins ni a fora del seu partit".Jordi Camarasa, portaveu del PP a Vila-seca, reconeix el mèrit de la carrera política de Poblet. "Ha estast un gran alcalde que ha tingut molt clar el seu full de ruta i que ha passat per davant el municipi abans que el seu partit, "tot i les discrepàncies que deu haver tingut, perquè a vegades això ho fan els partits".Per Camarasa el comiat de l'alcalde i president de la Diputació ha estat "una notícia sobtada, no esperada" però recorda que "la política no és una oposició i s'ha de saber entrar i sortir". En aquest sentit, el popular lloa Poblet dient que "el més difícil és plegar i és una valentia, el més còmode és quedar-te".El popular considera una "incertesa" la persona que agafarà el timó del partit que ha deixat orfe Poblet i apunta que "un cop estigui el comptador a zero es veurà si la persona escollida té la mateixa vàlua per erigir-se com ell".Juan Antonio Ramírez, portaveu de Cs, considera que el pas que ha fet Poblet "haurà estat molt complicat per ell i el seu entorn" i mostra "tot el meu respecte a la seva decisió". Afirma que ha estat i és un alcalde que estima el seu municipi i que ha treballat molt per Vila-seca, "és una evidència, dir el contrari seria faltar a la veritat".Ramírez destaca que Poblet "ha marcat una etapa difícil d'oblidar i ha deixat el llistó molt alt" i que amb el seu comiat, "és temps de canvi".

